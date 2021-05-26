Внезапно умерла подруга "одесской Барби" Ольга Архангельская: как она выглядела и чем известна

Внезапно скончалась одесситка Ольга Архангельская, которая вместе с "одесской Барби" Валерией Лукьяновой переделывала свою внешность.

В сети сообщают, что смерть наступила еще 16 мая, однако известно о ней стало только недавно.

Как известно, обе девушки были очень популярны в 2010-ых, когда активно работали над внешностью и дружили.

Но потом их пути разошлись: Валерия переехала в США и занялась своим продвижением, в то время как Архангельская писала стихи и пробовала стать дизайнером.

В последние годы она была не особо активна в сети, и мало писала о себе.

Загадочности этой истории добавила сама Лукьянова сообщением в соцсетях, посвященным бывшей подруге, - там она утверждает, что та еще несколько лет назад "предсказала" свою смерть.

Как сообщал "Телеграф", ранее "одесская Барби" публиковала в сети угрожающее видео с мускулами.