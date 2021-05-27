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Какой праздник 27 мая: народные приметы и запреты

Какой праздник 27 мая: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

27 мая православная церковь вспоминает святого Исидора. В народном календаре дата получила такие названия: Сидор Огуречник; Сидор Бокогрей; Сидоры – сиверы. А по приметам судили, что если весь день ясный, то будет богатый урожай огурцов.

Исидор Хиосский – раннехристианский мученик. Во времена императора Декия, святой отказался принести жертвы языческим идолам, за что был подвергнут пыткам, а после усечен мечом.

Святого Исидора наши предки прозвали Сидором, приписывая ему заботу об огурцах и управление северным ветром. 

Говорили, что после Сидора начинает постепенно устанавливаться по-настоящему летняя погода. Обычно в этот день начинали производить посев льна, высаживали огурцы в открытый грунт. 

Согласно поверью, при виде первой ласточки нужно умыться молоком. Тогда молодость и красота сохранятся надолго.

Что нельзя делать:

  • Не следует 27 мая весь день ходить в одном и том же.

  • В этот день внимательно отнестись к своему отражению в зеркале: ни в коем случае нельзя кривляться и корчить рожи.

  • Возвращаясь в жилище, необходимо трижды переступить с ноги на ногу.

Народные приметы:

  • Если день погожий, то огурцов будет много.

  • Холодный день – к холодному лету.

  • Ранние ласточки – к счастливому году.

  • У человека, который увидев первую ласточку, умоется молоком, будет белая и чистая кожа.

  • Ласточки высоко летают – к ясной погоде без осадков, низко – к дождю.

  • Если утро пасмурное и прохладное, а к вечеру прояснится, то посеянные в этот день огурцы не дадут хорошего урожая. Высаживать рассаду нужно позже.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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