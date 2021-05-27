Какой праздник 27 мая: народные приметы и запреты

27 мая православная церковь вспоминает святого Исидора. В народном календаре дата получила такие названия: Сидор Огуречник; Сидор Бокогрей; Сидоры – сиверы. А по приметам судили, что если весь день ясный, то будет богатый урожай огурцов.
Исидор Хиосский – раннехристианский мученик. Во времена императора Декия, святой отказался принести жертвы языческим идолам, за что был подвергнут пыткам, а после усечен мечом.
Святого Исидора наши предки прозвали Сидором, приписывая ему заботу об огурцах и управление северным ветром.
Говорили, что после Сидора начинает постепенно устанавливаться по-настоящему летняя погода. Обычно в этот день начинали производить посев льна, высаживали огурцы в открытый грунт.
Согласно поверью, при виде первой ласточки нужно умыться молоком. Тогда молодость и красота сохранятся надолго.
Что нельзя делать:
Не следует 27 мая весь день ходить в одном и том же.
В этот день внимательно отнестись к своему отражению в зеркале: ни в коем случае нельзя кривляться и корчить рожи.
Возвращаясь в жилище, необходимо трижды переступить с ноги на ногу.
Народные приметы:
Если день погожий, то огурцов будет много.
Холодный день – к холодному лету.
Ранние ласточки – к счастливому году.
У человека, который увидев первую ласточку, умоется молоком, будет белая и чистая кожа.
Ласточки высоко летают – к ясной погоде без осадков, низко – к дождю.
Если утро пасмурное и прохладное, а к вечеру прояснится, то посеянные в этот день огурцы не дадут хорошего урожая. Высаживать рассаду нужно позже.