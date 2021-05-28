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Ретроградный Меркурий в мае-июне 2021 года: что стоит знать об этом периоде

Ретроградный Меркурий в мае-июне 2021 года: что стоит знать об этом периоде
Обновлено 08:08 Сегодня Телеграф

С 30 мая начнется второй в 2021 году период ретроградного Меркурия, который продлиться аж до 23 июня. Что нужно знать об этом периоде, чтобы чувствовать себя хорошо?

Меркурий в этом году будет идти по знаку Близнецов, а ретроградность в этом знаке может влиять на эмоциональное настроение. Возможны резкие перепады, раздражительность и обидчивость. Помимо этого, могут начаться проблемы со здоровьем: могут проявиться нервные расстройства, вегето-сосудистая дистония и бессонница.

У многих людей может случиться упадок сил, ухудшиться память и внимательность. 

Главное, что советуют астрологи: не стоит нервничать в этот период, все тщательно проверять, быть очень внимательными и проявлять терпение к окружающим. А до его начала сделайте необходимые покупки и завершите все дела, связанные с бумагами.

Помимо негативных сторон, у ретроградного Меркурия есть и положительные "черты". К примеру - это время исправления ошибок. Очень даже будет полезно проанализировать свои поступки и отношения, чтобы понять, что вы сделали так или не так и понять, куда двигаться дальше.

Рекомендуется больше читать и изучать что-то новое. Также можно разобрать гардероб и выбросить все ненужное, да и вовсе необходимо навести порядки везде, где это возможно.

Что не нужно делать в этот период:

  • Выходить на новую работу,

  • Не рекомендуется покупать новые вещи, технику,

  • Не стоит ложиться на операции, включая пластические,

  • Лучше отказаться брать деньги в долг или же оформления кредитов,

  • Не стоит начинать ремонт,

  • Лучше не давать старт новым отношениям, вступать в брак,

  • Лучше не покупать билеты и путевки в отпуск. 

Отметим, что наибольшее влияние ретроградного Меркурия на себе ощутят в первую очередь те знаки, которые конфликтуют с Близнецами: Девы, Стрельцы и Рыбы. Для остальных же знаков период может пройти чуть проще.

Ранее, "Телеграф" делился подробным астрономическим календарем на 2021 год, в котором отметил все знаковые события года.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Астрология, Запреты, Ретроградный Меркурий.
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