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Не пора ли рвануть к морю? Какой будет погода на украинских курортах в эти выходные

Не пора ли рвануть к морю? Какой будет погода на украинских курортах в эти выходные

Не пора ли рвануть к морю? Какой будет погода на украинских курортах в эти выходные
Обновлено 12:11 Сегодня Телеграф odessa.online

Впереди у украинцев выходные и многие подумывают над тем, чтобы провести их на берегу моря.

"Телеграф" публикует прогнозы погоды в популярных среди отдыхающих городах и населенных пунктах на побережье Черного и Азовского морей.

В целом стоит отметить, что синоптики прогнозируют в субботу и воскресенье, 29-30 мая, дожди, местами с грозами, по всей Украине, однако в некоторых курортах все же временами будет сухо и даже безоблачно.

Прогноз Укргидрометцентра на 29 мая (карта):

Погода_29_05

Прогноз Укргидрометцентра на 30 мая (карта):

Погода_30_05

Так, в Одессе в субботу ожидаются дожди, днем с грозами, в воскресенье ночью будет сухо, но днем опять пойдут дожди:

Одесса_погода

В Затоке Одесской области по данным метеосайта "sinoptik.ua" в субботу будет также дождливо, однако к вечеру дождь прекратится и в воскресенье осадков не прогнозируется:

Затока_погода

В Бердянске (Запорожская обл.) дожди с грозами продлятся все выходные:

Бердянск_погода

В Кирилловке (Запорожская обл.) погода также не сильно порадует отдыхающих:

Кириловка_погода

В Коблево (Николаевская обл.) в субботу утром и днем ожидается дождь, который закончится ближе к вечеру, воскресенье же ожидается без осадков, а первая половина дня так вообще будет ясной:

Коблево_погода

В Железном Порту (Херсонская обл.) в субботу днем прогнозируется дождь, который закончится к вечеру. В воскресенье же осадков не ожидается:

Железный порт_погода

Как сообщалось, климатолог рассказала, каким будет лето в этом году.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 182

Все по теме:

Одесса, Погода, Прогноз, Бердянск, Коблево, Железный Порт, Кирилловка, Затока.
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