Не пора ли рвануть к морю? Какой будет погода на украинских курортах в эти выходные

Впереди у украинцев выходные и многие подумывают над тем, чтобы провести их на берегу моря.

"Телеграф" публикует прогнозы погоды в популярных среди отдыхающих городах и населенных пунктах на побережье Черного и Азовского морей.

В целом стоит отметить, что синоптики прогнозируют в субботу и воскресенье, 29-30 мая, дожди, местами с грозами, по всей Украине, однако в некоторых курортах все же временами будет сухо и даже безоблачно.

Прогноз Укргидрометцентра на 29 мая (карта):

Прогноз Укргидрометцентра на 30 мая (карта):

Так, в Одессе в субботу ожидаются дожди, днем с грозами, в воскресенье ночью будет сухо, но днем опять пойдут дожди:

В Затоке Одесской области по данным метеосайта "sinoptik.ua" в субботу будет также дождливо, однако к вечеру дождь прекратится и в воскресенье осадков не прогнозируется:

В Бердянске (Запорожская обл.) дожди с грозами продлятся все выходные:

В Кирилловке (Запорожская обл.) погода также не сильно порадует отдыхающих:

В Коблево (Николаевская обл.) в субботу утром и днем ожидается дождь, который закончится ближе к вечеру, воскресенье же ожидается без осадков, а первая половина дня так вообще будет ясной:

В Железном Порту (Херсонская обл.) в субботу днем прогнозируется дождь, который закончится к вечеру. В воскресенье же осадков не ожидается:

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