Сезон клубники в самом разгаре: как выбирать, мыть и хранить весеннюю ягоду (инфографика)

Полки супермаркетов и прилавки рынков ломятся от клубники и самое время ее есть, насыщаться витаминами.

"Телеграф" решил наглядно рассказать, как выбирать эту ягоду, даже взглянув лишь одним глазом.

Итак, приходя на рынок, оказывается, даже по внешнему виду можно определить сладкую клубнику. У нее хвостик будет отделяться от самой ягоды. Помочь в выборе может и цвет – ягода должна быть ярко-красной без гнилостных вкраплений и без увядающих листочков.

Главное правило – не набирать ягоду про запас. Ее стоит брать столько, сколько готовы съесть в ближайшие день-два. Если же вы хотите сохранить клубнику надолго, то лучше всего ее заморозить. В джеме или варенье витамины в клубнике испаряются и остается лишь сахар.

Как сообщал "Телеграф", клубника может спасти от онкологии.