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Лето начнется с обильных дождей: синоптики дали прогноз погоды на июнь
Лето начнется с обильных дождей: синоптики дали прогноз погоды на июнь

Лето начнется с обильных дождей: синоптики дали прогноз погоды на июнь

Лето начнется с обильных дождей: синоптики дали прогноз погоды на июнь
12:51 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Первая половина лета в Украине будет прохладной, а в его начале ожидаются дожди.

Об этом 29 мая синоптики сообщили в комментарии "Апострофу".

По прогнозу Укргидрометцентра, лето начнется с дождей и 1-2 июня по всей стране ожидаются осадки. Несмотря на это, воздух будет теплым, на уровне +20 +25 градусов - в южных, восточных, северный и центральных областях, и от +17 до +19 градусов - на западе страны.

Согласно данным народного синоптика Леонида Горбаня, в первой половине июня погода будет прохладная. В первые 5 дней лета теплые температуры не уйдут из-за осадков и удержатся на +20 градусах. Дожди ожидаются непродолжительные. С 6 июня потеплеет до +28 градусов, но 9 июня температура снова упадет до +20 градусов и вновь придут осадки. Ночью градусники будут показывать от +10 до +12 градусов. Такие погодные условия сохранятся до 20 июня, после чего в стране потеплеет до +24 градусов, а позже и до +27 +29 градусов. В то же время 25-26 и 30 июня ожидаются осадки.

Синоптики УГМЦ аномальных температур в первом месяце лета не прогнозируют.

Метеорологи отмечают, что средняя температура для июня будет от +18 до +22 градусов.

При этом синоптики предупредили об активизации гроз в июне и увеличении частоты появления градов и шквалов. Тем не менее месячное число осадков для первого месяца лета около 44-7 мм. 

Напомним, что ранее климатолог удивила прогноз погоды для украинцев на лето.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Погода, Прогноз погоды.
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