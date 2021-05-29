Когда празднуют Вознесение и Троицу в 2021 году: даты

Вознесение Господне и Святая Троица считаются одними из крупнейших праздников церковного года, которые напоминают нам о событиях, произошедших после воскрешения Иисуса Христа.

В 40-й день после Пасхи православный праздник Вознесение Господне в 2021 году отмечается в четверг, 10 июня. Этот день посвящен восхождению Иисуса на небо и завершению его земного служения.

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Троица отмечается на 50-й день после Пасхи (поэтому Троицу еще называют Пятидесятницей), и у православных христиан в этом году выпадает на 20 июня.

Считается, что в этот день миру видимым образом явился Святой Дух. Тогда открылась вся полнота действия Пресвятой Троицы: Отца, Сына и Святого Духа.

Календарь важных церковных праздников в 2021 году - инфографика

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