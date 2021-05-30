В Украине менее 2 тысяч заболевших коронавирусом за сутки, но большинство из них тяжелые

В украинских центрах тестирования за сутки зарегистрировали 1703 человека с коронавирусом.

Об этом говорится в отчете Минздрава за воскресенье 30 мая.

Согласно данным статистики за 24 часа в стране:

в больницы попали 1330 граждан,

умерло 84 пациента,

5733 украинца вылечились,

сдали ПЦР-тест 15199 людей.

С начала пандемии в Украине заразились 2,2 млн граждан, вылечились всего 2,03 млн человек, а число умерших перевалило за 50 тысяч.

За день в Украине больше всего заболевали:

на Днепропетровщине 257 граждан,

143 человека подхватили COVID на Харьковщине,

127 жителей Николаевской области,

на Киевщине 122 украинца заразились "короной",

96 людей получили позитивный ковид-тест в Киеве.

Напомним, что в украинском Кабмине собираются пересмотреть критерии "зеленой зоны" и внести другие изменения в адаптивный карантин.