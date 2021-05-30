В Украине менее 2 тысяч заболевших коронавирусом за сутки, но большинство из них тяжелые

В украинских центрах тестирования за сутки зарегистрировали 1703 человека с коронавирусом.
Об этом говорится в отчете Минздрава за воскресенье 30 мая.
Согласно данным статистики за 24 часа в стране:
С начала пандемии в Украине заразились 2,2 млн граждан, вылечились всего 2,03 млн человек, а число умерших перевалило за 50 тысяч.
За день в Украине больше всего заболевали:
Напомним, что в украинском Кабмине собираются пересмотреть критерии "зеленой зоны" и внести другие изменения в адаптивный карантин.