Какой праздник 31 мая: народные приметы и запреты

В понедельник, 31 мая, почитается память мученика Феодота Анкирского и семи дев-мучениц.

Феодот и девы, избравшие для себя небесным женихом Иисуса, жили в III веке в городе Анкире Галатийской. Феодот был владельцем небольшой корчмы и гостиницы. Он приходился племянником одной из дев. Во времена правления императора Диоклетиана Феодота и семь дев арестовали за веру в Христа. После пыток женщин утопили в озере с камнями на шеях, а Феодоту отрубили голову.

На Руси Феодот считался помощником весны. Говорили: "Придет Федот - последний дуб лист развернет". Считалось, что если с дуба начинали опадать зеленые листья, это предвещало голодный год.

Отметим, что наши предки очень почтенно относились к этому дереву. Дуб был символом могущества, силы, славы и прочной веры.

Народные приметы 31 мая

Листья дуба полностью распустились - ожидай хорошего урожая.

Дуб распустил листья раньше ясеня - примета, которая позволяет решить, что лето будет засушливым.

Туча дождевая шумит - ожидай града и ветра.

Во время заката солнце стало бледным - будет дождь.

Родившимся 31 мая суждена долгая жизнь. Носить им следует жемчуг или янтарь.

Что запрещено делать 31 мая

Нельзя отказывать в милостыни и сострадании.

Категорически запрещено рубить деревья.

Нежелательно браться за новые дела, менять место работы, начинать новые проекты.

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