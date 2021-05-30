Выходные и праздник в июне 2021: сколько будут отдыхать украинцы

Первый летний месяц подарит украинцам дополнительные выходные.

В июне 2021 года всего будет 10 официальных выходных и 20 рабочих дней. Празднование православного праздника Дня Троицы выпадает на воскресенье, 20 июня, в связи с чем понедельник, 21 июня, также будет нерабочим днем. Поэтому на Троицу украинцы будут отдыхать три дня подряд: 19, 20 и 21 июня.

День Конституции Украины ежегодно отмечается 28 июня. Этот праздник приходится на понедельник. Следовательно, в Украине будет три выходных дня подряд – с 26 до 28 июня.

Помимо Троицы и Дня Конституции июнь богат на профессиональные праздники и памятные даты.

Праздники и памятные даты в июне 2021:

1 июня - День защиты детей

4 июня - Международный день невинных детей - жертв агрессии

4 июня - День хозяйственных судов

5 июня - Всемирный день окружающей среды

6 июня - День работников водного хозяйства

6 июня - День журналиста

6 июня - День работников местной промышленности

8 июня - Всемирный день океанов

9 июня - Международный день друзей

12 июня - День работников фондового рынка

13 июня - День работников легкой промышленности

14 июня - Всемирный день донора

17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

18 июня - День участкового инспектора полиции

20 июня - День медицинского работника

20 июня - Троица

20 июня - Всемирный день беженцев

22 июня - День скорби и оказания почестей памяти жертв войны в Украине

23 июня - День государственной службы ООН

23 июня - День государственной службы Украины

25 июня - День таможенной службы Украины

26 июня - Международный день ООН в поддержку жертв пыток

26 июня - Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота

27 июня - День молодежи

28 июня - День Конституции Украины

Также следует отметить, что кроме Троицы в июне празднуют еще один крупнейший православный праздник - Вознесение Господне. В 2021 году православные христиане отмечают Вознесение Господне в четверг, 10 июня. Этот день посвящен восхождению Иисуса на небо и завершению его земного служения.