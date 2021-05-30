Выходные и праздник в июне 2021: сколько будут отдыхать украинцы

Первый летний месяц подарит украинцам дополнительные выходные.
В июне 2021 года всего будет 10 официальных выходных и 20 рабочих дней. Празднование православного праздника Дня Троицы выпадает на воскресенье, 20 июня, в связи с чем понедельник, 21 июня, также будет нерабочим днем. Поэтому на Троицу украинцы будут отдыхать три дня подряд: 19, 20 и 21 июня.
День Конституции Украины ежегодно отмечается 28 июня. Этот праздник приходится на понедельник. Следовательно, в Украине будет три выходных дня подряд – с 26 до 28 июня.
Помимо Троицы и Дня Конституции июнь богат на профессиональные праздники и памятные даты.
Праздники и памятные даты в июне 2021:
1 июня - День защиты детей
4 июня - Международный день невинных детей - жертв агрессии
4 июня - День хозяйственных судов
5 июня - Всемирный день окружающей среды
6 июня - День работников водного хозяйства
6 июня - День журналиста
6 июня - День работников местной промышленности
8 июня - Всемирный день океанов
9 июня - Международный день друзей
12 июня - День работников фондового рынка
13 июня - День работников легкой промышленности
14 июня - Всемирный день донора
17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
18 июня - День участкового инспектора полиции
20 июня - День медицинского работника
20 июня - Троица
20 июня - Всемирный день беженцев
22 июня - День скорби и оказания почестей памяти жертв войны в Украине
23 июня - День государственной службы ООН
23 июня - День государственной службы Украины
25 июня - День таможенной службы Украины
26 июня - Международный день ООН в поддержку жертв пыток
26 июня - Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота
27 июня - День молодежи
28 июня - День Конституции Украины
Также следует отметить, что кроме Троицы в июне празднуют еще один крупнейший православный праздник - Вознесение Господне. В 2021 году православные христиане отмечают Вознесение Господне в четверг, 10 июня. Этот день посвящен восхождению Иисуса на небо и завершению его земного служения.