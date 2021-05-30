Сторонники Стерненко принесли на протест в Киеве "диктаторский" портрет Зеленского с Лукашенко

Сторонники активиста Сергея Стерненко пришли к Офису президента Украины. В понедельник суд рассмотрит апелляцию и может опять отправить его за решетку.

До этого апелляционный суд отклонил ходатайство защиты об отводе судей, что и стало причиной начала демонстрации.

"В Киеве в правительственном квартале уже куча машин полиции и Нацгвардии и десятки автозаков. На Банковой полицейские стоят с автоматами", - сообщалось в связанном со Стерненко телеграм-канале "Самозащита".

Полицейские усиленно охраняют вход в здание, ведь после предыдущих акций стекла в двери не заменили. Всего у ОП дежурят около сотни правоохранителей.

Тем временем на площади собрались около 300 протестующих. Они принесли к зданию баннер с надписью "тебе не идет диктатура", на котором Зеленского сравнили с Лукашенко. Участников акции пропускают за ворота, но проверяют содержимое сумок.

Как сообщалось ранее, 14 мая суд решил не изменять Стерненко меру пресечения, оставив того под круглосуточным домашним арестом.

Активиста обвиняют в том, что он якобы причастен к похищению одесского депутата от пророссийской партии в 2015 году.