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Польша хочет упростить доступ к работе украинцам: названы востребованные у соседей специальности

Польша хочет упростить доступ к работе украинцам: названы востребованные у соседей специальности
07:49 Сегодня Телеграф

В Польше власти планируют ряд мероприятий для упрощения доступа украинцев и других иностранцев к местному рынку труда.

Об этом 30 мая сообщила замминистра по развитию, труда и технологий страны Ивона Михалек.

По ее словам, они хотят, чтобы иностранцы могли легко приехать в Польшу и начать работать, особенно на тех специальностях, на которых в Польше недостаточно рабочих. Михалек добавила, что страна нуждается в работниках из-за границы и речь идет не только о традиционных сферах работ строительстве и торговле.

Замминистра отмечает, что работодатели в Польше положительно оценивают трудовых мигрантов из Украины и Беларуси.

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А тем временем, в стране предусмотрено упрощение процедуры по трудоустройству для иностранных работников в недавно принятом плане по восстановлению Польши в посткоронавирусный период. Так, в планах повышение роли региональных управлений труда в процессе выдачи разрешений на работу для иностранцев и сокращение времени получения документов, а также ограничение формальностей. Также предусмотрена цифровизация процесса получения разрешений на работу для иностранных рабочих.

Отметим, в Польше по разным оценкам на данный момент работают от 1 до 1,5 млн украинцев.

Напомним, что ранее "Телеграф" писал, как не стать жертвами мошенников, во время поиска и устройства на работу в Польше.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Польша, Работа.
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