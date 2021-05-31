Судимость за патрон: Стерненко дали год условно

Суд вынес окончательный приговор активисту Сергею Стерненко.

Об итогах заседания сообщил он сам в своем телеграм-канале.

Его полностью оправдали по делу "300 гривен" (статья 187, разбой), но признали виновным по статьям о похищении человека и незаконном владении оружием.

Впрочем, по делу о похищении человека Стерненко наказывать не стали, поскольку прошли сроки давности.

По делу о владении оружием суд приговорил активиста к трем годам лишения свободы с заменой на год условно.

Таким образом суд признал, что стартовый пистолет не является огнестрельным оружием, но обратил внимание на найденный у Стерненко патрон калибра 5.45 мм.

"По факту это судимость за 1 патрон", - написал он.

Напомним, 30 мая в Киеве и ряде других городов Украины прошли акции в поддержку Стерненко.

Стоит отметить, что на этом судебное разбирательство для активиста не закончилось, поскольку еще есть дело по самообороне. Эпизод произошел в 2018 году, когда на него и его девушку совершили нападение двое злоумышленников. Один из них - Иван Кузнецов - тогда погиб.