Студентов хотят штрафовать за покупку чужих работ: подробности

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05:38 Сегодня Телеграф

Группа народных депутатов от партий "Слуга народа" и "ОПЗЖ" зарегистрировала в Верховной Раде проект закона, вводящий административную ответственность и штрафы за плагиат в рефератах и курсовых работах.

Как пишут авторы в пояснительной записке к законопроекту № 5532, в Украине существует "проблема представления академических текстов, полученных от других физических или юридических лиц, как собственных результатов учебной и научной деятельности".

Решить эту проблему, по мнению нардепов, поможет внесение в Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьи 51-5, предусматривающей штрафы за подобный плагиат.

Так, депутаты предлагают ввести за представление академических текстов, полученных от других физических или юридических лиц, как собственных результатов учебной и научной деятельности, - штраф от пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 5100 грн);

За повторное на протяжении года совершение нарушения, - штраф от пятисот до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8500 до 17000 грн).

В проекте закона не упоминается, каким образом следует выявлять факты плагиата.

"Реализация проекта акта позволит усилить борьбу с неоднократными фактами академической недоброчесности", - считают нардепы.

Как сообщалось, 26 апреля народный депутат Илья Кива (фракция ОПЗЖ) защитил свою научную диссертацию в Институте подготовки кадров государственной службы занятости Украины. Присвоение политику степени кандидата наук вызвала негативную реакцию в соцсетях.

При этом Кива не смог ответить на вопрос о сути понятия "демократический евроинтегрированный управленческий аппарат", видимо, использованном в диссертации.

При этом после публикации расследования о диссертации нардепа Кивы, МАУП опубликовала новые версии сборников материалов научных конференций с материалами Кивы задним числом.

При этом бывший министр МОН Анна Новосад отметила, что научную степень Кивы будет утверждать Аттестационная комиссия МОН, которую возглавляет министр Сергей Шкарлет. И не факт, что они ее точно утвердят.

 

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Законопроект, Плагиат, Штрафы, Админответственность.
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