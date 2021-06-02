Как "Евровидение" повышает имидж Украины и почему этот конкурс по-настоящему важен для нас

Ежегодно миллионы поклонников следят за выступлениями представителей своих стран на конкурсе "Евровидение". Почему участие и победа в нем настолько важны и желанны для каждого из них?

Рассказывает об этом Питер Дикинсон, редактор службы “UkraineAlert”, в статье "Почему Евровидение – скрытое оружие культурного влияния Украины" на сайте Atlantic Council.

С чем чаще всего ассоциируется Украина? На протяжении последних трех десятилетий украинской государственности ответы на этот вопрос часто были удручающе мрачными - от Чернобыльской ядерной катастрофы до бедности, коррупции и войны. Эти негативные стереотипы создали дополнительные препятствия для страны, поскольку она стремится избавиться от наследия веков, проведенных под иностранным правлением, и создать собственную независимую международную идентичность.

Конечно, не все было плохо. Звезды спорта, такие как легенда футбола Андрей Шевченко и братья Кличко, познакомили мировую аудиторию с украинскими достижениями, в то время как технологический сектор страны, который все больше выходит на мировой уровень, продолжает ломать стереотипные представления о полном застое в промышленности.

В последние годы новое поколение украинских модельеров присоединилось к растущему списку неофициальных представителей страны. Одновременно целая группа украинских авторов также приобрела значительную международную аудиторию. Однако ни одно мероприятие не сделало так много для продвижения бренда Украины и демонстрации творческих способностей страны, как конкурс "Евровидение".

Конкурс "Евровидение-2021", который прошел в Роттердаме в середине мая, был тому примером. В то время как многие страны предпочитали гладкие и неотличимые поп-презентации, исполняемые на мягком евро-английском языке, Украина выбрала интенсивный и заразительный техно-гимн на украинском языке, который в значительной степени заимствован из древних украинских фольклорных традиций. Песня в исполнении украинской электро-фолк-группы Go_A стала вирусным хитом в социальных сетях и прошла в финал конкурса, где вскоре стала одним из фаворитов.

Благодаря запутанной системе подсчета очков на "Евровидении", амбициозному участнику конкурса удалось занять лишь пятое место в финале из 26 стран-участников. Тем не менее, это была песня номер два среди голосующих телезрителей по всей Европе и была признана одной из самых запоминающихся записей Евровидения за последнее время.

На Роттердаме история не закончилась. Через неделю после конкурса трек группы Go_A поднялся на первое место в глобальном чарте "Viral 50" крупнейшего в мире музыкального стримингового сервиса "Spotify", а также достаточно высоко поднялся на платформах "iTunes" и "Apple Music". Между тем, песня набрала десятки миллионов просмотров на YouTube, и их количество продолжает расти. Другими словами, Евровидению удалось познакомить огромную мировую аудиторию с уникальным украинским звуком.

Успех песенного конкурса в этом году не новость. Действительно, Украина имеет привычку преуспевать на Евровидении, и часто это делает, демонстрируя чутье и оригинальность, которые полностью расходятся с несколько мрачным международным имиджем страны.

Многие из самых запоминающихся моментов давней любви Украины к "Евровидению" отражают более широкий выход страны из советской тени. В мрачные с экономической точки зрения 1990-е Украина не участвовала в Евровидении вообще. В конце концов, страна дебютировала в 2003 году. Уже через год Украина заняла первое место.

Трудно переоценить влияние победы украинской певицы Русланы на Евровидении 2004 года. Ее победный трек "Wild Dances", вдохновленный фолком, стал хитом в странах Европы, но самый громкий отклик он вызвал именно в Украине.

Победа Русланы на Евровидении, ставшая одним из первых крупных международных успехов независимой Украины, вызвала огромную гордость по всей стране. Некоторые даже предположили, что это сыграло роль в укреплении растущего настроения национальной уверенности в себе, что в дальнейшем будет способствовать "оранжевой революции", начавшейся всего шесть месяцев спустя. Как и следовало ожидать, Руслана неоднократно появлялась на Майдане во время революции и была одной из самых известных украинских знаменитостей, поддержавших демократическое восстание.

Вторую победу на "Евровидении" Украина одержала 12 годами позже при совершенно иных обстоятельствах, но этот момент стал не менее историческим. В то время как в стране третий год шла необъявленная война против путинской России, крымско-татарская дива Джамала в мае 2016 года выиграла титул "Евровидения" благодаря своей запоминающейся балладе "1944", в которой рассказывается история депортации крымских татар во время Второй мировой войны.

Победа Джамалы вызвала серьезные споры. Хотя сама песня была бесспорно превосходной, критики утверждали, что она носит откровенно политический характер и рискует подорвать беззаботный характер песенного конкурса. Несмотря на это ворчание, ее песня стала для Украины крупным триумфом "культурного влияния". Песня вновь привлекла внимание международного сообщества к тяжелому положению крымских татар, живущих в Крыму в условиях российской оккупации. Это также повысило осведомленность о советских преступлениях против человечности, одновременно подрывая попытки Москвы ложно утверждать, что Крым "всегда был российским".

Помимо двух побед на Евровидении, Украина также завоевала два серебра и одну бронзу. Самым запоминающимся из занявших второе место, был, несомненно, восхитительно безумный хит украинского комедийного исполнителя Верки Сердючки "Танцующий Лаша Тумбай", занявший второе место в 2007 году.

Запоминающаяся мешанина Верки из немецких, английских, украинских и русских текстов, вместе с головным убором в стиле диско-шаров и ироничной игрой, сделанная для типичной песни Евровидения, гарантировала украинскому исполнителю видное место в зале славы конкурса. Британская газета TheGuardian объявила ее "лучшей песней, никогда не выигравшей Евровидение". Спустя четырнадцать лет поклонники Евровидения по-прежнему копируют культовый наряд Верки во время маскарадных вечеринок в честь ежегодного песенного конкурса.

Появление Верки также вызвало одну из самых неожиданных и запоминающихся политических ссор в истории Евровидения, когда российские источники возразили, что в украинской записи есть слова "Россия, до свидания" (Russia good bye). Человек, исполняющий роль Верки, Андрей Данилко, в ответ заявил, что сомнительные тексты на самом деле звучали как "lasha tumbai", что на монгольском означает "взбитые сливки".

Евровидение не только предоставило мировую арену для украинских талантов, но и помогло представить Украину внешнему миру. Благодаря победам страны на песенных конкурсах в 2004 и 2016 годах Киев дважды принимал Евровидение. В обоих случаях тысячи поклонников и журналистов стекались в украинскую столицу и были приятно удивлены цветущей красотой, наполняющей майский Киев. В ходе этих двух событий Украина, вероятно, получила более позитивное освещение в международных средствах массовой информации, чем когда-либо с момента обретения независимости в 1991 году.

Конечно, есть что-то смешное в том, чтобы серьезно относиться к "Евровидению". Но в то же время нельзя отрицать положительное влияние этого китчевого конкурса на международный авторитет Украины. Конкурс "Евровидение" в этом году привлек 183 миллиона телезрителей со всего мира, что укрепило его статус крупнейшего в мире события с живой музыкой. Для страны, которая все еще пытается утвердить независимую идентичность на международной арене, такая возможность представить себя миру буквально бесценна.