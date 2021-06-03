Какой праздник 3 июня: народные приметы и запреты

Православная церковь 3 июня вспоминает святителя равноапостольного царя Константина и равноапостольную царицу Елену. В народном календаре дата получила названия: Олёна (Алёна) – длинные льны; Оленин день; Алёнкин день; Алёна-льносейка, льняница, посевница; Константин-овсяник.
Святая Елена была матерью Константина Великого и прославилась своей деятельностью по распространению христианства: она обрела Животворящий Крест, Гроб Господень и другие реликвии Страстей.
В этот день было принято сеять лён, если же что-то препятствовало сеянию, то старались хотя бы положить начало этому делу и хоть горсточку льна бросить в землю.
Девушки в этот день не заплетали косы, чтобы они были длиннее, и также просили святую Елену позаботиться об их судьбе.
Приметы на 3 июня
Рябина обильно зацвела – примета к тому, что будет хороший урожай льна.
На Елену дождь идет, а затем начинается гроза – осенью также часто будут осадки с сильными ветрами.
Вечером кузнецы стрекочут без остановки – примета того, что будет хорошая погода.
Гроза в день – нужно прислушаться к грому.
Если он звонкий – будет сильный дождь.
Тихий гром 3 июня – дождь пойдет и закончится скоро.
Звезды мерцают – к ненастью.
Что нельзя делать 3 июня
Нельзя ссориться, особенно с родными.
Не желательно есть мясные продукты, лучше заменить их овощами или фруктами.
Не стоит забирать волосы в хвост или заплетать косы.
Не рекомендуется в этот день вытирать пыль с ламп.
Если 3 июня надеть темную одежду, очень скоро начнутся ссоры с второй половинкой.
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