На выходных в Украине немного потеплеет, но будет дождливо: кому не повезет с погодой

В субботу и воскресенье, 5-6 июня, в Украине ожидается переменчивая погода: незначительно потеплеет, будет облачно с прояснениями, ожидаются дожди, местами с грозами.

Об этом сообщила в пятницу, 4 июня, синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Так, в субботу, 5 июня,в восточных областях Украины, а также близлежащих южных и центральных областях ожидаются дожди.

В околокарпатских областях атмосферный фронт с запада также принесет дожди, в горах - умеренные дожди.

На Волыни, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, в большинстве северных областей, в Винницкой и значительной части Черкасской областей, в Одесской и Николаевской существенные осадки не ожидаются.

(карта Укргидрометцентра)

"6 июня рассчитывайте на периодические дожди практически повсеместно в Украине. Местами до дождей присоединится гроза и шквал", - пишет синоптик.

Температура воздуха в течение субботы-воскресенья обещает быть комфортной, в дневные часы + 18 + 23 градуса. Разве что в субботу, 5 июня в восточной части побудет свежее, + 15 + 19 градусов.

В Киеве и окрестностях вероятность дождя в субботу, 5 июня, незначительная, в воскресенье, 6 июня, - больше.

"Если собираетесь за город на оба дня - от дождя возьмите что-то обязательно", - предупреждает Диденко.

В столице на выходных будет тепло, максимальная температура воздуха 5-6 июня будет в районе + 20 градусов.

(карта Укргидрометцентра)

"Понедельник принесет в Украину снова много дождей. Однако это уже будет следующая серия нашего сериала", - подытожила Диденко.

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