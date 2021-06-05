Какой праздник 5 июня: народные приметы и запреты

В субботу, 5 июня, почитается память епископа Леонтия Ростовского - в православной церкви празднуется обретение мощей святителя.

Святой Леонтий жил в XII веке и был епископом Ростовским и Суздальским. Был хорошо образован и начитан, с юности стремился к иноческой жизни. В Константинополе принял постриг. Позже получил сан епископа в Царьграде. В Ростове проповедовал веру во Христа, но встретил большое сопротивление со стороны язычников. О точной причине смерти епископа ничего неизвестно. Одни говорят, что он был убит идолопоклонниками, другие - умер своей смертью.

В народе Леонтия прозвали Огуречником или Конопляником, так как именно этот день считался наиболее подходящим для посадки этих культур. В старые времена из конопли изготавливали одежду, обувь, ткани, нитки, веревки, масло и лекарства. Конопляное масло использовалось знахарями для целительства тела и для защиты от нечистой силы.

Народные приметы 5 июня

Если на Леонтия по земле до восхода солнца расползается туман, то нужно ожидать скорого ненастья.

Много мошек и комаров - к сухой и теплой погоде.

Рябина цветет - примета того, что будет богатый урожай конопли.

Родившиеся 5 июня будут богаты. При желании они могут иметь многочисленное потомство. Носить им следует рубин.

Что запрещено делать 5 июня

5 июня все финансовые операции лучше перенести на другой день, иначе случатся невосполнимые потери.

Нежелательно в этот день пользоваться чужой расческой - можно "навешать" на себя чужие проблемы.

Переедание сегодня может серьезно навредить здоровью.

Ранее "Телеграф" сообщал, что лето в 2021 году в Украине будет относительно прохладным.