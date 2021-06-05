Скачать
Суббота, 05.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Стало известно имя депутата, который первым купил должность в Верховной Раде
Стало известно имя депутата, который первым купил должность в Верховной Раде
"С трубой на малой глубине может случиться что-угодно": почему Украине не стоит отчаиваться из-за "Северного потока-2"
"С трубой на малой глубине может случиться что-угодно": почему Украине не стоит отчаиваться из-за "Северного потока-2"
"Шуруйте на Донбасс": в Ивано-Франковске разгорелся скандал из-за "москальской попсы" на детском празднике (видео)
"Шуруйте на Донбасс": в Ивано-Франковске разгорелся скандал из-за "москальской попсы" на детском празднике (видео)
Франция открывает границы для туристов: какие правила въезда будут действовать для Украины
Франция открывает границы для туристов: какие правила въезда будут действовать для Украины

К выходным число новых случаев коронавируса в Украине упало ниже 2 тысяч: свежая сводка

К выходным число новых случаев коронавируса в Украине упало ниже 2 тысяч: свежая сводка
Обновлено 08:33 Сегодня Телеграф

На утро субботы, 5 июня, в Украине зафиксировано 1897 новых случаев заболевания COVID-19, что на 369 случаев меньше, чем сутки раньше. Среди них - 91 ребенок и 65 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (497), Киевской (160), Запорожской (138), Днепропетровской (128) и Харьковской (116) областях.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 1065 человек;
  • летальных исходов - 86;
  • выздоровели - 8330 человек;

Украину накроет новая волна COVID-19: когда ждать удара

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 29061 человека;
  • методом ИФА - 12048 человек;
  • экспресс-тестами - 19312 человек;

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2213580 человек;
  • выздоровели - 2088712 человек;
  • летальных исходов - 51 140;
  • проведения ПЦР-тестов - 10319406;

Как сообщал "Телеграф", с 9 июня Франция открывает границы для туристов. Какие ограничения ждут украинцев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 259

Все по теме:

Украина, Статистика, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Выжечь!": Кравчук рассказал, как можно решить проблему Донбасса
02 Стало известно имя депутата, который первым купил должность в Верховной Раде
03 Возвращение Донбасса приближается? Что означают поручения Зеленского Кабмину и СБУ по оккупированным территориям
04 Стала известна судьба немецких туристов, перепутавших Украину с Евросоюзом
05 Влияние воров в законе стало нулевым: Зеленский удивил результатами санкций СНБО
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Вот это зрелище&quot;: ночная перевозка самолета по Киеву озадачила сеть (видео)
"Вот это зрелище": ночная перевозка самолета по Киеву озадачила сеть (видео)
&quot;Самая милая собака ever&quot;: сеть умилил четвероногий &quot;спасатель&quot;, участвующих в учениях ГСЧС (фото)
"Самая милая собака ever": сеть умилил четвероногий "спасатель", участвующих в учениях ГСЧС (фото)
В небе на скорости 1800 км/ч: США собираются вернуть к жизни сверхзвуковые авиаперевозки
В небе на скорости 1800 км/ч: США собираются вернуть к жизни сверхзвуковые авиаперевозки
Какой праздник 5 июня: народные приметы и запреты
Какой праздник 5 июня: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь