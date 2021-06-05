К выходным число новых случаев коронавируса в Украине упало ниже 2 тысяч: свежая сводка

На утро субботы, 5 июня, в Украине зафиксировано 1897 новых случаев заболевания COVID-19, что на 369 случаев меньше, чем сутки раньше. Среди них - 91 ребенок и 65 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (497), Киевской (160), Запорожской (138), Днепропетровской (128) и Харьковской (116) областях.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1065 человек;

летальных исходов - 86;

выздоровели - 8330 человек;

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 29061 человека;

методом ИФА - 12048 человек;

экспресс-тестами - 19312 человек;

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2213580 человек;

выздоровели - 2088712 человек;

летальных исходов - 51 140;

проведения ПЦР-тестов - 10319406;

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