Какой праздник 6 июня: народные приметы и запреты

В воскресенье, 6 июня, почитается память преподобного Никиты Переславского, чудотворца. День был посвящен целебному растению шиповнику. Считалось, что именно с этого дня начинается настоящее лето.

Никита родился в городе Переславль-Залесский в XII веке. В юности вступил в брак, был сборщиком податей у князя Долгорукого и предавался многим порокам, однако позже раскаялся, услышав слова пророка Исайи.

Оставив дом и семейство, Никита ушел в Никитский монастырь близ Переславля. За свою подвижническую жизнь преподобный получил от Господа дар чудотворения. Святой был убит в мае 1186 года, когда его ближние польстились на церковные железные вериги (цепи), спутав их с серебряными.

Считалось, что именно с 6 июня начинается настоящее лето. Говорили: "Шиповник цветет - румянец года ведет". В народе подметили, что это растение может влиять на душевное состояние человека - избавляло от печали, разочарования, апатии. Ветки шиповника с цветками приносили в дом, потому как верили, что это отгонит от семейства нечистую силу.

Народные приметы 6 июня

Шиповник 6 июня пахнет сильнее, чем обычно - примета, которая гласит, что надо ждать дождя.

Если в этот день зацвел шиповник - считалось, что пришло лето, и холодов больше не будет до самой осени.

Пчелы над акацией вьются - будет дождь, над рябиной в цвету - к ясной погоде.

Родившиеся 6 июня обычно крепки и красивы, но им всегда нужна помощь других людей. Носить им следует яшму.

Что запрещено делать 6 июня

Запрещено в это воскресенье срезать или срывать цветы - любовь и семейное благополучие улетучится.

Нежелательно 6 июня устраивать стирку или самому долго лежать в ванне - смоете с себя удачу.

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