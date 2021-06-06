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Какой праздник 6 июня: народные приметы и запреты

Какой праздник 6 июня: народные приметы и запреты
00:01 Вс, 6 Июнь 2021 Телеграф

В воскресенье, 6 июня, почитается память преподобного Никиты Переславского, чудотворца. День был посвящен целебному растению шиповнику. Считалось, что именно с этого дня начинается настоящее лето.

Никита родился в городе Переславль-Залесский в XII веке. В юности вступил в брак, был сборщиком податей у князя Долгорукого и предавался многим порокам, однако позже раскаялся, услышав слова пророка Исайи.

Оставив дом и семейство, Никита ушел в Никитский монастырь близ Переславля. За свою подвижническую жизнь преподобный получил от Господа дар чудотворения. Святой был убит в мае 1186 года, когда его ближние польстились на церковные железные вериги (цепи), спутав их с серебряными.

Никита Столпник

Считалось, что именно с 6 июня начинается настоящее лето. Говорили: "Шиповник цветет - румянец года ведет". В народе подметили, что это растение может влиять на душевное состояние человека - избавляло от печали, разочарования, апатии. Ветки шиповника с цветками приносили в дом, потому как верили, что это отгонит от семейства нечистую силу.

растение

Народные приметы 6 июня

  • Шиповник 6 июня пахнет сильнее, чем обычно - примета, которая гласит, что надо ждать дождя.

  • Если в этот день зацвел шиповник - считалось, что пришло лето, и холодов больше не будет до самой осени.

  • Пчелы над акацией вьются - будет дождь, над рябиной в цвету - к ясной погоде.

  • Родившиеся 6 июня обычно крепки и красивы, но им всегда нужна помощь других людей. Носить им следует яшму.

Что запрещено делать 6 июня

  • Запрещено в это воскресенье срезать или срывать цветы - любовь и семейное благополучие улетучится.

  • Нежелательно 6 июня устраивать стирку или самому долго лежать в ванне - смоете с себя удачу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что лето в 2021 году в Украине будет относительно прохладным.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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