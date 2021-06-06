Дожди с грозами накроют почти всю территорию Украины: какой будет погода 6 июня

В воскресенье, 5 июня, в большинстве украинских областей ожидаются дожди с грозами.

Это следует из прогноза Укргидрометцентра.

По его данным, в последний выходной сухо будет лишь в Ровенской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской и Херсонской областях.

В остальных регионах сухо будет ночью, а уже днем начнутся дожди.

Наиболее теплой погода будет на Закарпатье, там температура воздуха поднимется до +23...+25 градусов. Самая низкая температура будет зафиксирована на Востоке и в Центре, там столбик термометра покажет +20...+22.

В остальных регионах +21... +23.

Подобный прогноз дала и синоптик Наталья Диденко.

"6 июня рассчитывайте на периодические дожди практически повсеместно в Украине. Местами к дождям присоединится гроза и шквал", - написала она в своем телеграм-канале.

Как сообщалось ранее, синоптики прогнозируют прохладный и дождливый июнь, но сухой и теплый июль.