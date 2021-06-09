Скачать
Среда, 09.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Улицу озарила мощная вспышка: появились видео момента взрыва в Харькове и данные о задержанном
Улицу озарила мощная вспышка: появились видео момента взрыва в Харькове и данные о задержанном
Итоги 8 июня: непогода в Украине, обыски в "Партии Шария" и пощечина для Макрона
Итоги 8 июня: непогода в Украине, обыски в "Партии Шария" и пощечина для Макрона
Холодильник выиграл у телевизора нокаутом: в Украине оценили шансы Зеленского на повторное избрание президентом
Холодильник выиграл у телевизора нокаутом: в Украине оценили шансы Зеленского на повторное избрание президентом
Алексей Арестович: Те, кто считает Зеленского клоуном, сами клоуны. Клоун никогда не объявит войну одновременно олигархам, контрабандистам, "ворам в законе" и Путину
Алексей Арестович: Те, кто считает Зеленского клоуном, сами клоуны. Клоун никогда не объявит войну одновременно олигархам, контрабандистам, "ворам в законе" и Путину

Какой праздник 9 июня: народные приметы и запреты

Какой праздник 9 июня: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

В среду, 9 июня, почитается память мученицы Феодоры Александрийской, девы.

Феодора жила в III–IV столетиях в городе Александрии. Во время преследований христиан (Великое гонение) молодая девушка, верившая в Бога, была арестована. Ее привели к правителю города Евстратию на суд. Девушка отказала язычнику совершить обряд жертвоприношения и была обезглавлена. Это случилось в 304 году. Вместе с ней пострадал и воин Дидим, который ее защищал.

Также этот день носит название "Домовица". Верили, что именно сегодня домовой забирается под веник, поэтому категорически запрещалось мести избу, чтобы не вымести его вместе с сором. Как известно, без домового дом долго не простоит.

Народные приметы 9 июня

  • На восходе солнца очень душно - будет дождь в ближайшее время.

  • Ночная роса долго не испаряется - к грозе.

  • Дятел громко стучит в погожий день, значит будет дождь.

  • Родившиеся 9 июня чрезвычайно чувствительны и обидчивы, легко ранимы. Носить им следует малахит.

Что запрещено делать 9 июня

  • Если в этот день сделать уборку в доме, то можно счастье свое из избы вымести.

  • Нежелательно доедать или допивать за своими детьми - вырастут слабохарактерными.

  • Удачи на новом месте не будет, если решитесь в этот день переехать, сменить место работы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что до 10 июня украинцев будут "радовать" дожди и ливни.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 193

Все по теме:

Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Виновные будут наказаны: в суде озвучили показания свидетелей крушения "Боинга" МН17
02 В ЮАР женщина родила сразу 10 детей
03 350 гектаров пламени: масштабный лесной пожар в России сняли с воздуха
04 После деревьев Зеленский решил "садить" парки (видео)
05 Холодильник выиграл у телевизора нокаутом: в Украине оценили шансы Зеленского на повторное избрание президентом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Раскалывает союзников: Кулеба напомнил Германии об угрозах &quot;Северного потока-2&quot;
Раскалывает союзников: Кулеба напомнил Германии об угрозах "Северного потока-2"
Парни бежали и просили вызвать скорую: в Харькове прогремел взрыв (фото, видео)
Парни бежали и просили вызвать скорую: в Харькове прогремел взрыв (фото, видео)
Отомстил: под Киевом мужчина поджег жену (фото)
Отомстил: под Киевом мужчина поджег жену (фото)
Какой праздник 9 июня: народные приметы и запреты
Какой праздник 9 июня: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь