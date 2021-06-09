Какой праздник 9 июня: народные приметы и запреты

В среду, 9 июня, почитается память мученицы Феодоры Александрийской, девы.

Феодора жила в III–IV столетиях в городе Александрии. Во время преследований христиан (Великое гонение) молодая девушка, верившая в Бога, была арестована. Ее привели к правителю города Евстратию на суд. Девушка отказала язычнику совершить обряд жертвоприношения и была обезглавлена. Это случилось в 304 году. Вместе с ней пострадал и воин Дидим, который ее защищал.

Также этот день носит название "Домовица". Верили, что именно сегодня домовой забирается под веник, поэтому категорически запрещалось мести избу, чтобы не вымести его вместе с сором. Как известно, без домового дом долго не простоит.

Народные приметы 9 июня

На восходе солнца очень душно - будет дождь в ближайшее время.

Ночная роса долго не испаряется - к грозе.

Дятел громко стучит в погожий день, значит будет дождь.

Родившиеся 9 июня чрезвычайно чувствительны и обидчивы, легко ранимы. Носить им следует малахит.

Что запрещено делать 9 июня

Если в этот день сделать уборку в доме, то можно счастье свое из избы вымести.

Нежелательно доедать или допивать за своими детьми - вырастут слабохарактерными.

Удачи на новом месте не будет, если решитесь в этот день переехать, сменить место работы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что до 10 июня украинцев будут "радовать" дожди и ливни.