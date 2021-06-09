Дожди и грозы не хотят уходить: синоптики дали прогноз на 9 июня

В среду, 9 июня, в Украине ожидаются дожди с грозами, причем повсеместно.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем в большинстве областей ожидаются грозы. В отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, в большинстве районов Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областей установлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Что касается температуры воздуха, то днем градусники покажут +23…+26 градусов, а ночью - +13…+15 градусов.

Как сообщал "Телеграф", в Украину в воскресенье, 6 июня, пришла непогода, во многих регионах прошли дожди, а местами с грозами. Досталось и Одессе, которую из-за прорыва трубы успело затопить еще до начала ливней.