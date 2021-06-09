Украина перешла в "зеленую" зону карантина: какие ограничения еще остались (инфографика)

В Украине все области перешли в "зеленую" зону, а следовательно ряд ограничений снят. Однако для "зеленой" зоны также характерен список запретов.

Об этом сообщили в Минздраве.

Ограничения, которые остаются в "зеленой" зоне:

пребывать в общественных зданиях в средствах защиты,

массовые мероприятия с более чем 50 человек,

посещать кинотеатры и учреждения культуры при заполненности более 50%,

перевозить пассажиров, число которых больше количества сидячих мест,

посещать образовательные учреждения, если на самоизоляции находятся более 50% учащихся и персонала учреждения,

разрешена работа гостиниц, кемпингов и хостелов,

разрешена работа ночных клубов и дискотек,

проведение спортивных мероприятий с заполненностью двух третей мест.

Отметим, что ранее работа кафе, баров, ресторанов была ограничена до 22:00. Однако, по решению Кабмина 2 июня заведениям питания было разрешено работать круглосуточно.

Напомним, что в Украине за 24 часа зарегистрировали 1385 человек с COVID-19, 756 из которых находятся в тяжелом состоянии.