Украина перешла в "зеленую" зону карантина: какие ограничения еще остались (инфографика)

В Украине все области перешли в "зеленую" зону, а следовательно ряд ограничений снят. Однако для "зеленой" зоны также характерен список запретов.
Об этом сообщили в Минздраве.
Ограничения, которые остаются в "зеленой" зоне:
Отметим, что ранее работа кафе, баров, ресторанов была ограничена до 22:00. Однако, по решению Кабмина 2 июня заведениям питания было разрешено работать круглосуточно.
Напомним, что в Украине за 24 часа зарегистрировали 1385 человек с COVID-19, 756 из которых находятся в тяжелом состоянии.