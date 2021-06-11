Скачать
Пятница, 11.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Без права "Голоса": почему партия оказалась на грани раскола после ухода Притулы
Без права "Голоса": почему партия оказалась на грани раскола после ухода Притулы
Итоги дня 10 июня: УЕФА запретил элементы формы Украины к Евро-2020, запуск электронных больничных
Итоги дня 10 июня: УЕФА запретил элементы формы Украины к Евро-2020, запуск электронных больничных
Беларусь могут отключить от SWIFT: Европарламент принял важную резолюцию
Беларусь могут отключить от SWIFT: Европарламент принял важную резолюцию
Получат Pfizer без очередей и нервотрепки: в сети негодуют из-за вакцинации чиновников
Получат Pfizer без очередей и нервотрепки: в сети негодуют из-за вакцинации чиновников

ВСУ испытали новый плавающий бронетранспортер "БТР-морпех" (видео)

ВСУ испытали новый плавающий бронетранспортер "БТР-морпех" (видео)
00:27 Сегодня Телеграф скриншот

На днях состоялись дополнительные типовые испытания БТР-4Е с улучшенными характеристиками для преодоления водных преград для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает в четверг, 10 июня, Министерство обороны Украины на своей странице в соцсети Facebook.

Как отметил министр обороны Андрей Таран, разработка такой модификации БТР-4Е обусловлена необходимостью комплектования подразделений ВМС ВС Украины бронетехникой для десантирования с надводных десантных кораблей.

"В процессе испытаний бронемашина продемонстрировала ожидаемые характеристики и зарекомендовала себя отлично", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в начале июня в Украине прошли огневые испытания нового боеприпаса повышенной дальности 122-мм реактивного снаряда "Тайфун-1" к РСЗО "Град".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 130

Все по теме:

ВМС, Испытания, ВСУ, Морпехи, БТР-4Е, Десантирование.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хотела сделать зрелищное фото: в Буче выпускница застрелила из ружья своего друга
02 Марлос прямо из душевой подсказал Бущану, как потащить пенальти от Зинченко (видео)
03 В Киеве женщина украла из лаборатории опасные штаммы вируса
04 Бельгия - Россия: где и когда смотреть матч Евро-2020
05 Нужно ли бояться черной плесени при COVID-19 украинцам: Комаровский развеял миф (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Я бы сейчас не советовал ему встречаться со своими избирателями на фронте&quot;: Тука объяснил, почему затишье на Донбассе - не заслуга Зеленского
"Я бы сейчас не советовал ему встречаться со своими избирателями на фронте": Тука объяснил, почему затишье на Донбассе - не заслуга Зеленского
Хотела сделать зрелищное фото: в Буче выпускница застрелила из ружья своего друга
Хотела сделать зрелищное фото: в Буче выпускница застрелила из ружья своего друга
Мэр Ровно оправдался за намерение вывезти ромов из города
Мэр Ровно оправдался за намерение вывезти ромов из города
Какой праздник 11 июня: народные приметы и запреты
Какой праздник 11 июня: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь