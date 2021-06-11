ВСУ испытали новый плавающий бронетранспортер "БТР-морпех" (видео)

На днях состоялись дополнительные типовые испытания БТР-4Е с улучшенными характеристиками для преодоления водных преград для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает в четверг, 10 июня, Министерство обороны Украины на своей странице в соцсети Facebook.

Как отметил министр обороны Андрей Таран, разработка такой модификации БТР-4Е обусловлена необходимостью комплектования подразделений ВМС ВС Украины бронетехникой для десантирования с надводных десантных кораблей.

"В процессе испытаний бронемашина продемонстрировала ожидаемые характеристики и зарекомендовала себя отлично", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в начале июня в Украине прошли огневые испытания нового боеприпаса повышенной дальности 122-мм реактивного снаряда "Тайфун-1" к РСЗО "Град".