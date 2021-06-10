Дожди будут, но местами пробьется солнышко: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине до конца недели

В Украине до конца недели, с 11 по 13 июня погода будет дождливой.

Об этом 10 июня сообщили синоптики УГМЦ.

Согласно прогнозу в пятницу по всей территории Украины ожидаются дожди с грозой.

Средние температурные показатели будут на уровне +21 +24 градусов. Теплее всего будет на юге и западе страны, там воздух нагреет до +23 +25 градусов.

В Киеве день будет дождливым и облачным. К вечеру дождь закончится. Средние температуры будут на уровне +22 +24 градусов.

12 июня осадки сохранятся на большей части территорий страны и только в Киеве, Одессе и Ужгороде не будет дождя.

Температурные показатели будут на уровне +22 +24 градусов. В Ужгороде и Херсоне будет теплее всего, от +23 до +25 градусов.

В Киеве погода будет ясной, но к обеду появятся облака, которые унесет ветром к вечеру. Воздух будет теплым от +22 до +24 градусов.

В воскресенье карта осадков по стране не изменится значительно, изменения будут заметны только на востоке Украины - в Луганске и Донецке, где дождей не ожидается.

Температура будет в среднем от +21 до +23 градусов в большинстве территорий. Холоднее всего будет во Львове, Ивано-Франковске и Черновцах, где в среднем градусники покажут от +20 до +22 градусов. В то же время Теплее всего будет в Херсоне, Запорожье, Донецке и Луганске, где воздух нагреет до +24 +26 градусов.

В Киеве 13 июня ожидается небольшой дождь днем, который прекратится к вечеру. Воздух днем будет нагрет до +21 +23 градусов.

Напомним, что ранее климатолог озвучил прогноз погоды на лето в Украине.