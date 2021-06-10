Как уберечься от молнии: инфографика с простыми советами, которые могут спасти жизнь

Жителей Украины в ближайшие дни ожидает ухудшение погодных условий. Согласно прогнозам синоптиков, дожди с грозами, а местами и с градом, накроют всю территорию страны.

В связи с этим "Телеграф" решил составить небольшую памятку о том, как себя стоит вести, чтобы избежать поражения молнией.

Находясь дома во время грозы не забудьте закрыть двери и окна. Рекомендуется отключить все электроприборы, включая мобильные телефоны, кроме того старайтесь держаться подальше от антенн и проводов.

Если же гроза застала вас на улице, то стоит отойти от мокрых стен, металлических поверхностей и высоких деревьев, а также отключить мобильный телефон или другую технику, которая имеется при себе.

В лесу постарайтесь найти открытое пространство и поменьше двигаться. Кроме того, замечено, что молнии чаще попадают в дубы, сосны, ели и тополи, потому ни в коем случае не пытайтесь прятаться под ними.

Находясь в поле стоит поискать углубление в земле, будь то сухой овраг или яма. Однако помните, что ложиться на землю очень опасно.

Как сообщалось ранее, советами о том, что делать во время грозы, поделился известный украинский врач Евгений Комаровский.