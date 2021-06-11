"Идеальные синоптические июньские дни": синоптики рассказали, какая погода будет в Украине на выходных

В субботу, 12 июня, в Украине будет тепло, однако местами пройдут дожди, однако уже в воскресенье, 13 июня, дожди с грозами охватят практически всю территорию страны.

Об этом сообщает в пятницу синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Суббота. В Украине повсеместно будет тепло. Просто замечательно тепло! В течение дня ожидается + 20 + 24 градуса", - пишет она.

С дождями 12 июня - иначе. Грозовых осадков будет хватать, однако вдоль полосы Черниговщина-Киевщина-Черкасская-Одесская области плюс Крым будет солнце и будет преобладать сухая погода.

В Киеве в субботу солнечно, + 21 + 24 градуса.

"Поэтому, если хотите куда-то рвануть - уже сегодня стоит поизучать, что вас может заинтересовать в этих регионах. Но вне этой полосы - грозовые дожди, возможны шквал и град", - пишет Диденко.

(карта Укргидрометцентра)

Иная синоптическая ситуация ожидается в воскресенье, 13 июня: дожди с грозами охватят практически всю территорию Украины. То есть, их станет больше.

"Выделить какой-то сухой масштабный участок - вряд ли. Обратите на это во внимание", - предупреждает синоптик.

Также в воскресенье в западных областях, в Винницкой, Житомирской, Киевской предполагается понижение температуры воздуха до + 16 + 20 градусов. На Юге, Востоке, в большинстве центральных областей днем ожидается + 20 + 26 градусов.

В Киеве в воскресенье дождь, гроза. Снижение температуры воздуха до +19 градусов.

"Используйте эти роскошные дня, чтобы походить, подышать, побегать по травке. Идеальные синоптические июньские дни)", - подытожила Диденко.

(карта Укргидрометцентра)

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