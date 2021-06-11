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Троица 2021: какого числа и как праздновать

Троица 2021: какого числа и как праздновать
20:30 Сегодня Телеграф

Троица является одним из крупнейших христианских праздников в церковном году. В Украине он отмечается на государственном уровне и является официальным выходным днем. Праздник всегда отмечается на 50-й день после Светлого Христова Воскресения, поэтому в 2021 году Троица выпадает на 20 июня.

Важнейший церковный праздник именуют Днем сошествия Святого Духа и считают началом появления церквей. Также имеет другое известное название Пятидесятница - старинный праздник, традиционно отмечаемый на 50-й день после иудейской Пасхи в Иерусалиме. Согласно Библии, в этот день Святой Дух сошел на 12 апостолов и открыл им, что Бог един и троичен одновременно.

Троицу также называют "Зеленые святки". Еще со 2 века н.э. люди украшали зелеными ветвями деревьев храмы и свои жилища. Ветви символизирует, что Святой Дух дает жизнь всему созданному Богом.

Суббота перед Троицей называется родительской. В этот день принято молиться об умерших родных и близких.

Троица - время примирения и прощения. Его лучше провести в кругу семьи за праздничным столом, при этом запрещено ссориться, ругаться и обижаться.

Ранее "Телеграф" писал, какие главные церковные праздники будут в июне.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 230

Все по теме:

Украина, Традиции, Праздники, Запреты, Троица, Зеленые святки.
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