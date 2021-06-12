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Как вести себя на воде, чтобы не утонуть: главные правила (инфографика)

Как вести себя на воде, чтобы не утонуть: главные правила (инфографика)
Обновлено 11:46 Сегодня Телеграф

Служба ГСЧС сообщает о статистике погибших: на водных объектах Украины с начала лета уже погибли 23 человека, из них 2 детей.

Так, в Кировоградской области в Александрии 11 июня в пруду утонул мужчина. В то же время в Донецкой области спасателям удалось спасли мужчину, который тонул в местном пруду в пгт. Селидово. Сотрудники ГСЧС немедленно прибыли на место происшествия, одели спасательный жилет на мужчину и с помощью спасательной веревки помогли ему выбраться из воды на берег, после чего передали пострадавшего медикам.

Без жертв, к счастью, обошлось и в Херсоне, где 10 июня в Гидропарке, спасатели обнаружили двух людей, которые тонули. Спасатели сразу бросились им на помощь, быстро вытащили из воды и на плавсредстве доставили на берег.

А на Киевщине 9 июня вблизи села Ровжи утонул парень 2003 года рождения. 

Спасатели призывают создать максимально безопасные условия для пребывания людей вблизи водоемов. А также просят помнить о правилах безопасности во время купания. 

"Телеграф" собрал подробную инфографику правил поведения на воде:

Отметим, на днях "Телеграф" писал о том, как уберечься от молнии и составил подробную инфографику полезных рекомендаций. 

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Купание, ГСЧС, Утопленники.
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