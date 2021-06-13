Дожди начнут отступать: прогноз погоды на новую неделю

14 июня в Украине ожидаются дожди, но с 15 июня осадки начнут уходить с территори страны.

Об этом 13 июня сообщили синоптики УГМЦ.

В понедельник по всей территории страны ожидаются дожди, местами с грозой.

Температуры в среднем будут от +21 до +24 градусов. На западе будет холоднее, на уровне +17 +19 градусов. На востоке теплее всего, от +25 до +27 градусов.

В столице на протяжении дня погода будет облачной, днем пройдет мелкий дождь, но к вечеру он закончится.

Температуры днем будут на уровне +21 +23 градусов.

Во вторник на западе Украины осадков не ожидается. Дожди сохранятся только в центре, на севере, юге и востоке страны.

Воздушные массы нагреет до +22 +25 градусов. Теплее всего будет на востоке, от +25 до +27 градусов.

В столице будет ясно, но после обеда появятся тучи и пройдет дождь, который закончится вечером.

Температуры в среднем будут от +24 до +26 градусов.

В среду осадки останутся только на востоке и юге страны. На остальных территориях страны погода будет солнечной.

Температуры на градусниках будут показывать в среднем от +22 до +26 градусов. Теплее всего будет в Ужгороде, от +25 до +27 градусов.

В столице в этот день погода будет облачной и без осадков.

Воздух нагреет до +24 +26 градусов.

В четверг погода в стране улучшится, поскольку осадки уйдут с части центральных областей, и останутся только на востоке и юге Украины.

Воздух в среднем будет нагрет до +23 +26 градусов. Теплее всего будет в Николаеве, Ужгороде и Одессе, где воздух нагреет до +25 +27 градусов.

В столице погода будет ясной и без осадков.

Температуры в среднем днем ожидаются от +24 до +26 градусов.

Напомним, что ранее народный синоптик удивил прогнозом погоды до конца месяца.