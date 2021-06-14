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Тепло, но с грозами: синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на неделю

Тепло, но с грозами: синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на неделю
06:40 Сегодня Телеграф

В течение недели с 14 по 20 июня в Украине потеплеет. Ожидается влажная погода с локальными кратковременными грозовыми дождями. Об этом в комментарии изданию "Телеграф" рассказала синоптик Наталья Диденко.

Так, в Украине будут определять синоптическую ситуацию атмосферные фронты, из-за чего в течение недели будут наблюдаться кратковременные грозовые дожди. Как отметила Диденко, это типичное июньское летнее явление. Сейчас в стране сезон для идеальных обильных ливней с грозами. Кроме того, при грозах возможны шквалы и даже град.

Только в четверг, 17 июня, не ожидается существенных осадков на западе и на севере Украины. Сухо в северных регионах будет также 18 июня, в пятницу.

Что касается температуры воздуха, то только в понедельник, 14 июня, будет прохладно в западных областях: там столбики термометра будут колебаться в пределах 15-20 градусов тепла. Достаточно холодно будет и в Карпатах - 14-18 градусов тепла, а на высокогорье - 5-9 градусов с отметкой «плюс». Но это, добавила Диденко, фактически одни прохладные сутки.

"Уже со вторника, со среды температура воздуха там повысится. В целом в Украине везде до конца недели будет наблюдаться температура воздуха в пределах 22-26 градусов тепла, - рассказала синоптик. - Понятно, что при солнечном нагреве, особенно июньском, если где солнце дольше посветит - то возможны и 25-28 градусов".

Наталья Диденко заметила, что люди, страдающие легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут ощущать изменения атмосферного давления и перенасыщение воздуха влагой.

Наталья Диденко: "Уже 30 лет повторяю, что я - синоптик, а не гадалка Клавдия и не так называемый народный синоптик"

Кроме того, синоптик предупредила об угрозах, которые несут такие летние ливни. Особенно это касается жителей больших городов, там нередко неисправны стоковые системы.

"Я бы советовала на этой неделе всегда осторожно смотреть, где вы паркуете автомобиль, под каким деревом или бигбордом, в низине или на высоте. В городе при сильном ливне, даже если это кратковременный ливень на 10-15 минут, может возникнуть неприятная опасная ситуация", - пояснила Наталья Диденко.

Синоптик добавила, что подобная погода типична для этого времени года, а также призвала смотреть уточненный ежедневный прогноз.

Ранее "Телеграф" сообщал, какой праздник 14 июня: народные приметы и запреты.

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
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Все по теме:

Украина, Погода, Погода в Украине, Прогноз погоды, Наталья Диденко, Прогноз погоды на неделю, Июнь 2021.
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