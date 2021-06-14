Слезы, свечи и воспоминания: как Украина почтила память погибших 7 лет назад в крушении Ил-76 над Луганском

Знаете, что обычно желают авиаторам, кроме традиционного крепкого здоровья, благополучия и любви? Главное, чтобы количество взлетов совпадало с количеством посадок. Семь лет назад этого не случилось: едва начавшиеся 14-е июньские сутки 2014 года принесли горе сразу в 49 украинских семей. Ночью при заходе на посадку в луганский аэропорт террористы самопровозглашенной «ЛНР» из переносной зенитно-ракетной установки подбили самолет Ил-76МД Воздушных сил Украины, направлявшийся с подмогой к защитникам Луганска. В авиакатастрофе погибли 9 членов экипажа - военнослужащих 25-й гвардейской военно-транспортной авиабригады из Мелитополя и 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады. Такой огромной потери до этого не было ни в самой авиачасти, ни в оборонном ведомстве, ни во всей Украине.

Останки военнослужащих покоятся под могильными плитами, в их воинских частях появились мемориалы. Поседели родители погибших парней, у всех сдало здоровье, а у кого-то сердце не выдержало тяжести утраты. Вдовы растят детей, запомнивших, или не успевших по малолетству запомнить отцов. Долго длился суд над генералом Виктором Назаровым - первым заместителем руководителя начальника штаба АТО, который, несмотря на угрозы боевиков сбивать самолеты, дал добро на вылет трех военно-транспортных Илов и был судом первой инстанции признан виновным в гибели личного состава и техники. Но после приговора Назаров подал апелляцию - и уже этой весной Верховный суд отменил предыдущие решения и оправдал его.

Горящими лампадками выложили слово "честь"

А в городах, откуда родом погибшие герои, их ежегодно поминают в эти дни.

-Мы очень переживали, что начавшийся ливень помешает нам в воскресенье, 13 июня, провести в Кривом Роге памятный митинг, - рассказала "Телеграфу" сестра погибшего десантника Ильи Гайдука и одна из организаторов мероприятия Иляна Гайдук. – Но, вы знаете, дождь лил буквально в 200-х метрах от нас, а над нами стояла радуга: люди удивлялись и радовались.

В Кривом Роге митинг проходил возле народной стелы Героев - импровизированного мемориала, расположенного на 95-м квартале. . Здесь размещены фотографии всех криворожцев, погибших за независимость Украины с начала боевых действий на Донбассе.

На мероприятие, организованное не властью, а инициативной группой, собрались волонтеры, ветераны боевых действий на востоке Украины и сегодняшние военнослужащие, родственники погибших – и не только в этот день - воинов, неравнодушные граждане всех возрастов, всего около 200 человек.

-Дело в том, что первый боец из нашего города погиб буквально за несколько часов до того, как боевики сбили самолет, продолжает Иляна. – Потому также чествовали его память и других погибших в российско-украинской войне. Да и вообще, 14 июня в Кривом Роге объявлен днем памяти по всем погибшим военнослужащим. Выступали волонтеры, пять капелланов разных церквей провели молебен. Под удары колокола зачитали имена всех 49-ти десантников и членов экипажа, возложили цветы. Пластуны выпустили в небо 7 голубей – по числу прошедших с момента трагедии лет. Со стихотворением выступила местная поэтесса, а еще мы горящими лампадками выложили слово "честь".

"Помним. Любим. Скорбим"

В Мелитополе памятные мероприятия состоялись в понедельник, 14 июня, возле возле мемориального комплекса на служебной территории 25-й авиачасти.

Здесь собрался личный состав авиабригады, члены семей погибших авиаторов, представители местной власти, жители авиагарнизона, ветераны АТО и неравнодушные горожане. Директор 44-го гарнизонного Дома офицеров Светлана Соколова поочередно подходила к портретам членов экипажа, выбитым на черном мраморе, и рассказывала о них, и разговаривала с ними.

"Добрый день вам, ребята! С неба вы видите, как мы любим вас, как нам вас не хватает, мы помним про вас не только сегодня, а все эти 7 лет. На вас равняется подрастающее поколение, вами гордятся те, с кем вы дружили и вместе служили...".

"Подполковник Александр Белый – очень умный, с глубоким чувством справедливости, жил небом на 100% "При подготовке к полету, в полете нет дружбы, есть только знания и холодный расчет" – говорил командир. Но какой собрал экипаж!".

"Майор Михаил Дьяков. Скромный, деликатный, профессионал в своем деле! Михаил, прости всех нас – будь проклята эта война! Сколько дорогих людей ты у нас забрала!".

"Капитан Игорь Скочков, ты говорил, что твоя профессия пришла к тебе спонтанно. Но нет, небо тебя звало! Твоей любви хватало и на авиацию, и на семью. Но зачем, зачем ты забрал с собой сына?" (сын Игоря Скочкова Александр – курсант ХНУВС им. Ивана Кожедуба - погиб в сентябре 2020 г.в авиакатастрофе под Чугуевом, - Авт.).

"Капитан Сергей Телегин – веселый, душа компании. Хоть и не попал в отряд летчиков, но стал высококлассным техником. Теперь и твоя супруга стала военнослужащей. А как вырос твой сыночек!".

"Старший лейтенант Александр Козолий! Если б ты знал, как тебя любят твои девочки – жена и дочечка, которая уже перешла в третий класс! Очень тяжело родителям, а сколько трогательный стихов написала твоя сестричка...".

"Старший лейтенант Владимир Буркавцов: Володя, видишь, мама, дочечка, супруга живут за тебя и чувствуют твое присутствие рядом".

"Старший лейтенант Олег Павленко – ты в Беларуссии родился, а небо Украины стало для тебя домом навсегда. Ты, наверное, гордишься своей дочечкой, которая служит у нас в бригаде? Вечная память тебе!".

"Прапорщик Александр Ковалик – кланяемся твоим родителям за то, что вырастили тебя настоящим человеком, они всегда гордятся тобой! Жена теперь на военной службе, а каим бойким растет сынишка!"

"Прапорщик Виктор Ментус – Витя, как тяжело твоим родителям - но они держатся. Ты для них был "солнышком". "Три женщины у тебя было, – так говорил командир бригады, - первая – мама, вторая – авиация, третья – любимая жена. В одно мгновение они все осиротели, как и твой сыночек Сашенька – твой любимчик, так похожий на тебя. Любим. Помним. Скорбим".

В эти минуты вдовы и родители авиаторов не сдерживали слезы.

Выступая, командир 25-й бригады транспортной авиации полковник Дмитрий Мымриков признался, что сегодня у него сложный и ответственный день, но сразу после полуночи он проснулся и не смог сомкнуть глаз до утра, ведь в ту роковую ночь именно он пилотировал первый борт, благополучно приземлившийся в луганском аэропорту.

-Помню, что когда я еще учил Сашу Белого летать, то сказал ему: "Летчики рождаются в небе, а умирают они в огне". Тогда не было войны, но эти слова оказались пророческими. Мы знали, куда мы шли, знали, что нам нужно было выполнять эту задачу и не отказались бы от ее выполнения, даже зная о возможной угрозе жизни. Нам надо было защищать страну. Командиры бригад, добровольческие батальоны сплотились вместе и понимали, что мы – последний бастион страны, и страна будет обречена, если мы не встанем на ее защиту и на защиту территориальной целостности.

Память погибших почтили минутой молчания. К подножию мемориала мелитопольцы возложили цветы. Родные и друзья, сослуживцы членов экипажа также навестили могилы Героев на местном кладбище.