Погода на Троицу-2021 в Украине: синоптик Наталья Диденко озвучила прогноз

Погода в трехдневный уик-энд на этой неделе порадует украинцев настоящим летним теплом, но в некоторых областях Украины на Троицу-2021 возможны осадки. Прогноз погоды на грядущие праздничные выходные изданию "Телеграф" дала синоптик Наталья Диденко.

По данным синоптика, в субботу, 19 июня, в западной части Украины ожидаются дожди с грозами, кратковременные летние ливни. Большинство областей в центре, на востоке и севере окажутся в сухой воздушной массе.

"В воскресенье на Троицу, на Зеленое воскресенье, отдельные дожди возможны в южной части Украины и на западе. На остальной территории - без осадков", - рассказала Наталья Диденко.

Тогда как в дополнительный выходной, в понедельник 21 июня, по прогнозу синоптика, дождей будет немного, лишь в западных областях возможны локальные ливни.

"Температура воздуха в стране будет высокой - до жары. Она будет колебаться от 24 до 28 градусов тепла, местами - до +30", - сообщила синоптик.

По словам Диденко, синоптическая ситуация нестабильна, но характерна для этого летнего периода. Грозы, град шквалы и сильные ливни в сочетании с жарой, отметила синоптик, являются нормой. А вот последствия такой синоптической ситуации могут будут неприятными.

"Надо внимательно следить за уточненными прогнозами погоды и, конечно, стараться всеми разумными и доступными средствами защищать свое имущество от повреждения. Желаю всем хороших выходных и хорошей приятной Троицы!" - пожелала синоптик Наталья Диденко.

Как сообщалось ранее, синоптик Наталья Диденко в комментарии "Телеграфу" озвучила прогноз погоды в Украине на неделю.