Какой праздник 17 июня: народные приметы и запреты

Православная церковь 17 июня почитает святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. В народном календаре дата 17 июня – Митрофанов день, Митрофан-навозник, Митрофан – красный сарафан.
Святой Митрофан стал патриархом Константинопольским уже в глубокой старости. За честность, непорочность, кротость и незлобие Господь наделил его даром прозорливости.
В народе Митрофана прозвали «навозником» потому, что с этого дня на паровые поля начинали вывозить навоз. Считалось, что подкормить землю нужно именно в этот день, тогда удастся собрать хороший урожай.
С Митрофана начинали или продолжали сеять лен и гречиху.
Также, 17 июня было принято заговаривать ветер, прося его пригнать благодатные дожди.
Народные приметы:
Если на Митрофана начался дождь, то идти ему ещё 2-3 дня.
Душно во время восхода солнца – к ухудшению погоды.
Северо-западный ветер – к ненастью.
Восточный ветер сулит повальные болезни.
Радуга на востоке – к хорошей погоде, на западе – к дождю.
Цветы усиливают запах – дождь пойдет.
Кувшинки закрылись и под воду ушли, а жабы на дорогу выползли – к осадкам.
Запреты дня:
Запрещается готовить пироги с начинкой из кислых ягод.
Запрещается 17 июня удобрять землю чем-либо, кроме навоза.
Тем, кто решится поплавать в этот день, настоятельно не рекомендуется заплывать далеко.
17 июня нельзя использовать в пищу треснутые яйца.
В этот день не рекомендуется при встрече обниматься даже с близкими людьми.
Запрещено 17 июня при приветствии хлопать другу друга по плечу.
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