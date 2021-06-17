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Какой праздник 17 июня: народные приметы и запреты

Какой праздник 17 июня: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

Православная церковь 17 июня почитает святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. В народном календаре дата 17 июня – Митрофанов день, Митрофан-навозник, Митрофан – красный сарафан. 

Святой Митрофан стал патриархом Константинопольским уже в глубокой старости. За честность, непорочность, кротость и незлобие Господь наделил его даром прозорливости.

В народе Митрофана прозвали «навозником» потому, что с этого дня на паровые поля начинали вывозить навоз. Считалось, что подкормить землю нужно именно в этот день, тогда удастся собрать хороший урожай.

С Митрофана начинали или продолжали сеять лен и гречиху. 

Также, 17 июня было принято заговаривать ветер, прося его пригнать благодатные дожди.

Народные приметы:

  • Если на Митрофана начался дождь, то идти ему ещё 2-3 дня.

  • Душно во время восхода солнца – к ухудшению погоды.

  • Северо-западный ветер – к ненастью.

  • Восточный ветер сулит повальные болезни.

  • Радуга на востоке – к хорошей погоде, на западе – к дождю.

  • Цветы усиливают запах – дождь пойдет.

  • Кувшинки закрылись и под воду ушли, а жабы на дорогу выползли – к осадкам.

Запреты дня:

  • Запрещается готовить пироги с начинкой из кислых ягод.

  • Запрещается 17 июня удобрять землю чем-либо, кроме навоза.

  • Тем, кто решится поплавать в этот день, настоятельно не рекомендуется заплывать далеко.

  • 17 июня нельзя использовать в пищу треснутые яйца.

  • В этот день не рекомендуется при встрече обниматься даже с близкими людьми.

  • Запрещено 17 июня при приветствии хлопать другу друга по плечу.

 Ранее, "Телеграф" писал, когда Троицкая родительская суббота в 2021, что нужно и нельзя делать в этот день.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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