Когда День медика в 2021 году и как его празднуют в Украине

В третье воскресенье июня, помимо теплого семейного праздника - День отца, в Украине и в ряде других стран мира отмечается - День медика. В этот день свой профессиональный праздник отмечают все представители столь важного ремесла: врачи, медсестры и медбратья, фармацевты и лаборанты, фельдшеры и акушеры, санитары и сестры-хозяйки и все-все медработники.

В 2021 году День медицинского работника в Украине выпадает на 20 июня.

День медицинского работника был установлен по Указу Президента Украины Леонида Кравчука в июне 1994 года. Как отмечается в указе, праздник установлен "в поддержку инициативы работников учреждений и учреждений здравоохранения Украины".

Суть праздника - отметить тяжелый труд всех работников здравоохранения, ведь от их работы часто зависят человеческие жизни. Особенно в период пандемии коронавируса, когда они практически рискую своими жизнями ради других.

В этот день проводятся различные лекции, выставки, концерты и другие мероприятия в честь медиков, а представители профессии получают подарки.

Также, "Телеграф" напоминает, что на 20 июня припадает и Троица. Этот день также называют "Зеленые святки". Главные традиции и что нельзя делать в этот праздник - читайте в нашем материале.