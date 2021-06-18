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День летнего солнцестояния 2021: когда он и как к нему подготовиться

День летнего солнцестояния 2021: когда он и как к нему подготовиться
Обновлено 09:50 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Летнее солнцестояние считается одним из самых мощных по своей энергетике дней летнего периода. Это самый длинный световой день в году, который сменяет самая короткая ночь. В 2021 году в Украине день летнего солнцестояния придется на 21 июня в 6:32 утра.

Высота подъема Солнца в полдень является самой высокой, и несколько дней продолжительность дня остается почти неизменной. В этот день наши предки праздновали языческий праздник лета - Купалу, и верили, что от выполнения ритуалов в эти сутки зависели счастье и здоровье на целый год вперед. С приходом христианства праздник Купалы был перенесен на 7 июля (24 июля по старому стилю).

Верили, что в день летнего солнцестояния вода обретает магические свойства, поэтому роса, собранная утром, обладает омолаживающим и лечебным эффектом. Также считалось, что в этот праздник любой зажженный огонь является самым священным и чистым. Вечером зажигались костры и молодые люди перепрыгивали через него, чтобы очистить тело от болезней, защитить от сглаза или порчи.

Стоит 21 июня как можно больше времени проводить за приятными вещами, построить свой день так, как хочется. Главное - это довериться вдохновению и интуиции, провести день в хорошем расположении духа, чтобы весь следующий год сопутствовала удача и гармония.

Ранее "Телеграф" писал, что с 23 июня в Украине ожидается умеренно теплая погода.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Праздники, Летнее солнцестояние.
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