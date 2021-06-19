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Какой праздник 19 июня: народные приметы и запреты

Какой праздник 19 июня: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

В субботу, 19 июня, почитается память преподобного Илариона Нового, Далматского, игумена. В народе этот день прозвали "Ларион Пропольник", потому что обычно с 18 июня люди начинали очищать землю от сорняков. Также в 2021 году на 19 июня выпадает Троицкая родительская суббота.

Иларион родился в IX веке. Покинув родительский дом в 20 лет, принял постриг. Был монахом в Далматском монастыре, где вскоре стал игуменом. Во время правления иконоборца Льва Армянина Иларион открыто выступал против язычества, за что был подвержен пыткам. Его морили голодом и жаждой. С темницы преподобный вышел только после прихода к власти императрицы Феодоры. Мирно скончался Иларион Далматский в 845 году.

Ларионов день хорош для того, чтобы рыть колодец и бурить скважину. Чтобы определить "правильное" место, к земле прикладывали сковороду, а через некоторое время смотрели, с какой стороны она намокла.

Народные приметы 19 июня

  • Дует восточный ветер - летом будет много осадков.

  • Резко похолодало - погода к лучшему переменится.

  • Полевой вьюнок раскрыл цветки в ненастный день - погода улучшится.

  • С зари в поле жаворонка не слышно - скоро будет ненастье.

  • Родившиеся 19 июня люди одаренные, но неуверенные по жизни. Они часто сами не знают чего хотят.

Что запрещено делать 19 июня

  • Не стоит ссориться и ругаться с родными и близкими.

  • Нежелательно 18 июня менять работу, отправляться в дальние поездки, заключать сделки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что до 20 июня в Украине будет тепло, но с дождями.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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