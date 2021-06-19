Троицкая родительская суббота: как правильно поминать усопших в этот день, запреты

Вселенская Троицкая суббота отмечается накануне великого праздника Святой Троицы, на 49-й день после Пасхи. В 2021 году Троица выпадает на воскресенье 20 июня.

Родительской суббота называется потому, что родители ближе всех к своим детям. А поминают ранее тех, кто ближе по плоти. Обычное поминовение начинается с усопших родителей. Верующие молятся за родивших их, прародителей, поэтому понятие "Родительская суббота" сопряжена с кровными узами. Близкие уходят в мир иной со страстями, пороками, грехами, поэтому верующие в эти дни особенно просят у Господа, чтобы он помиловал их.

Троицкая родительская поминальная суббота начинается с вечера пятницы специальной службой - парастасом (с греческого - ходатайство). В храмы приносят милостыню: хлеб, елей и прочее, пишут поминальные записки с именами усопших, чтобы и священник, и все общество помянули их в молитвах. Имена удобнее зачитывать по помянником - небольшой книжечкой, где записываются имена живых и усопших родственников.

В этот день нужно посещать могилы умерших родственников, потому что на Троицу это делать уже нежелательно. Можно оставить на могиле небольшое угощение, а вот табак или спиртное оставлять на могиле нельзя. Вспоминая об усопших, их нельзя критиковать, вспоминать прошлые обиды. Говорите о покойных или хорошо, или молчите.

Категорически запрещено проводить громкие развлекательные мероприятия, выяснять отношения и ругаться, сорриться. Работу по дому лучше тоже отложить на потом.

Молитвы об усопших

Напомним, что 19 июня почитают память преподобного Илариона Далматского.