Скачать
Суббота, 19.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Евробонды "Укравтодора": историческое достижение, рыночная сделка или новая дыра в бюджете?
Евробонды "Укравтодора": историческое достижение, рыночная сделка или новая дыра в бюджете?
У Байдена ответили по поводу "заморозки" военной помощи Украине
У Байдена ответили по поводу "заморозки" военной помощи Украине
Байден и Путин не говорили о "Северном потоке 2": эксперт объяснил, почему это плохо для Украины
Байден и Путин не говорили о "Северном потоке 2": эксперт объяснил, почему это плохо для Украины
Итоги дня 18 июня: санкции против Фирташа, прощание с Чапкисом, потоп в Крыму
Итоги дня 18 июня: санкции против Фирташа, прощание с Чапкисом, потоп в Крыму

Троицкая родительская суббота: как правильно поминать усопших в этот день, запреты

Троицкая родительская суббота: как правильно поминать усопших в этот день, запреты
07:49 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Вселенская Троицкая суббота отмечается накануне великого праздника Святой Троицы, на 49-й день после Пасхи. В 2021 году Троица выпадает на воскресенье 20 июня.

Родительской суббота называется потому, что родители ближе всех к своим детям. А поминают ранее тех, кто ближе по плоти. Обычное поминовение начинается с усопших родителей. Верующие молятся за родивших их, прародителей, поэтому понятие "Родительская суббота" сопряжена с кровными узами. Близкие уходят в мир иной со страстями, пороками, грехами, поэтому верующие в эти дни особенно просят у Господа, чтобы он помиловал их. 

Троицкая родительская поминальная суббота начинается с вечера пятницы специальной службой - парастасом (с греческого - ходатайство). В храмы приносят милостыню: хлеб, елей и прочее, пишут поминальные записки с именами усопших, чтобы и священник, и все общество помянули их в молитвах. Имена удобнее зачитывать по помянником - небольшой книжечкой, где записываются имена живых и усопших родственников.

В этот день нужно посещать могилы умерших родственников, потому что на Троицу это делать уже нежелательно. Можно оставить на могиле небольшое угощение, а вот табак или спиртное оставлять на могиле нельзя. Вспоминая об усопших, их нельзя критиковать, вспоминать прошлые обиды. Говорите о покойных или хорошо, или молчите.

Категорически запрещено проводить громкие развлекательные мероприятия, выяснять отношения и ругаться, сорриться. Работу по дому лучше тоже отложить на потом.

Молитвы об усопших

Напомним, что 19 июня почитают память преподобного Илариона Далматского.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 146

Все по теме:

Обычаи, Традиции, Праздники, Запреты, Троицкая родительская суббота..
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сокрушительный потоп в Ялте унес жизнь одного человека (видео)
02 Системы ПВО и летальное оружие: США заморозили отправку в Украину военной помощи на $100 миллионов
03 Возвращение российской сети магазинов Mere в Украину: в СНБО рассказали, будет ли она работать
04 СНБО ввел "максимально возможные санкции" против Фирташа: Данилов назвал причину
05 Украина может отказаться от сотрудничества с МВФ - аналитики назвали примерные сроки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина может отказаться от сотрудничества с МВФ - аналитики назвали примерные сроки
Украина может отказаться от сотрудничества с МВФ - аналитики назвали примерные сроки
Обложенный санкциями бизнесмен Фукс собрался судиться с СНБО - подробности
Обложенный санкциями бизнесмен Фукс собрался судиться с СНБО - подробности
&quot;Не спасался я от медведя, это он от меня убегал&quot;: спортсмен рассказал об удивительной встрече в карпатских горах
"Не спасался я от медведя, это он от меня убегал": спортсмен рассказал об удивительной встрече в карпатских горах
Троицкая родительская суббота: как правильно поминать усопших в этот день, запреты
Троицкая родительская суббота: как правильно поминать усопших в этот день, запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь