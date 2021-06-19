Троица 2021: обряды и традиции Зеленых святок (инфографика)

День Святой Троицы является одним из главных христианских праздников, который в православии входит в число двунадесятых праздников. Имеет высокий статус торжества. Троица также носит названия "Пятидесятница", "День Сошествия Святого Духа", "Зеленые святки". Праздник отмечается на 50-й день после Светлого Христово Воскресенья.

Свое название праздник получил в честь сошествия Святого Духа на апостолов, которое им обещал Христос перед своим вознесением на небеса. Этот праздник напоминает о св. Троице, трех известных проявлениях Всевышнего - в виде Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа.

Одним из древнейших символов Троицы является равносторонний треугольник - Отец, Сын и Святой Дух равны и составляют одну божественную сущность.

День Святой Троицы - время примирения и прощения. Его лучше провести в кругу семьи за праздничным столом, при этом запрещено ссориться, ругаться и обижаться. Также нельзя в этот день посещать кладбище. Для этого есть день всеобщего поминовения усопших - Троицкая родительская суббота, которая в 2021 году выпадает на 19 июня.

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Напомним, что 20 июня также отмечается День отца и День медработника.