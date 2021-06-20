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Какой праздник 20 июня: народные приметы и запреты

Какой праздник 20 июня: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

В народном календаре 20 июня – День Федота Стража, Федота Урожайника, потому что в этот день православная церковь почитает священномученика Феодота Анкирского. Также на 20 июня припадает еще три праздника - Троица, День медика, День отца.

Священномученик Феодот Анкирский - жил в городе Анкире во второй половине III века. Всю свою жизнь он соблюдал чистоту и целомудрие, воспитывал в себе воздержание, регулярно постился и молился. Своими беседами приводил грешников к раскаянью, а иудеев и язычников – к христианской вере. От Господа получил дар исцеления. 

В период гонений императора Диоклетиана на христиан святой Феодот давал в своей гостинице приют христианам, кормил их и скрывал от преследователей. Он проникал в тюрьмы, оказывал помощь невинно осужденным, а также погребал останки святых мучеников. За это его предали жестоким мучениям, и после отрубили голову. 

Наши предки считали, что этот день важен для посева ржи. Помимо этого, верили, что в этот день можно спокойно купаться в водоемах, потому что святой Феодот бережет от несчастья и не дает шалить русалкам.

Также, 20 июня 2021 года православные христиане отмечают из самых больших праздников – Троицу. Дата праздника меняется в зависимости от того, когда была Пасха. В этот праздник обязательно нужно посетить церковь, где в молитве поблагодарить Бога за все, что у Вас есть. 

На Троицу заготавливали березовые веники для бани. Считается, что в этот день травы и растения обладают особой целительной силой.

Что нельзя делать 20 июня 2021 года:

  • Запрещается тяжелый физический труд и работа по дому.
  • Нельзя шить, стирать, резать, а также рукодельничать.
  • В этот день строго-настрого запрещено работать на земле.
  • Ни в коем случае нельзя обижать деревья, особенно рябину, березу, иву.
  • Не следует в этот день ругать детей, особенно просто так.
  • На Троицу нельзя стричься.
  • На Троицу церковь не рекомендует ходить на кладбище и поминать усопших.

Народные приметы:

  • На Федота тепло – к хорошему урожаю ржи, а вот дождь – к тощему наливу колоса.
  • Солнечные лучи темнеют – к сильной грозе.
  • Пчелы на стенках улья сидят – к жаре.
  • В радуге преобладает красный цвет – к ветру.
  • Если ночью не было росы, то жди дождя.
  • Голуби в ясную погоду укрытия ищут – к осадкам.
  • Дым от костра по земле стелется и клубится, а угли ярко тлеют – к непогоде.
  • Пауки за ночь сети расширили – к теплому и ясному дню.
  • Лес притих – к грозе.
  • Если гром громко гремит – к затяжному ненастью. Если же он с места на место переходит, будет холод и град.
  • Вечером громко и долго квакают лягушки – к установлению хорошей погоды.

Также, 20 июня отмечается теплый семейный праздник - День отца. Суть праздника – выразить благодарность своим папам за их вклад в наше воспитание.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Традиции, Приметы, Праздники, Запреты, Троица, День отца, День медика.
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