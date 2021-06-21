Какой праздник 21 июня: народные приметы и запреты

В понедельник, сразу после Троицы, отмечается православный праздник День Святого Духа, или Духов день. Символом Святого духа считаются деревянные голуби. Церковь в этот день чествует Пресвятой и Животворящий Дух, который является единосущным Отцу и Сыну Господу.
21 июня почитается память великомученика Феодора Стратилата, Гераклийского. В народе этот день прозвали "Федор Колодезник", "Навозник". В 2021 году на 21 июня также приходится летнее солнцестояние.
Известно, что Федор был прекрасен внешне и имел много талантов. Хорошо знал основы христианского учения. Проповедовал. Во время правления гонителя христиан царя Ликиния, Федор был арестован и брошен в темницу. После многочисленных пыток Стратилат скончался.
Известно, что в старину именно в этот день старались копать колодцы. Чтобы определить "правильное" место, к земле прикладывали сковороду. По тому, насколько сковорода запотела, делали выводы, есть ли под землей вода или лучше делать скважину в другом месте.
С Федорова дня начиналась так называемая "навозница" - время, когда вывозили навоз в поле удобрять землю.
Народные приметы 21 июня
Утренний гром - к ненастью. Грохочет в разных местах, значит похолодает и возможен град.
Много росы - к ясной погоде и хорошему урожаю конопли и льна.
Если облака вечером стали гуще и сменили цвет на свинцовый - ночью будет ненастье.
Птицы замолчали, значит через три часа начнется гроза.
Родившиеся 21 июня обладают даром искателя.
Что запрещено делать 21 июня
В этот день запрещено работать, убираться дома. Лучше в полном объеме воспользоваться официальным выходным днем и хорошенько отдохнуть перед рабочей неделей.
Нельзя ссориться и спорить, употреблять алкоголь.
Также нежелательно в этот день посещать кладбище. Для этого отведена родительская суббота накануне Троицы.
Ранее "Телеграф" сообщал, что с 21 июня в Украине ожидается теплая и солнечная погода.