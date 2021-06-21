Какой праздник 21 июня: народные приметы и запреты

В понедельник, сразу после Троицы, отмечается православный праздник День Святого Духа, или Духов день. Символом Святого духа считаются деревянные голуби. Церковь в этот день чествует Пресвятой и Животворящий Дух, который является единосущным Отцу и Сыну Господу.

21 июня почитается память великомученика Феодора Стратилата, Гераклийского. В народе этот день прозвали "Федор Колодезник", "Навозник". В 2021 году на 21 июня также приходится летнее солнцестояние.

Известно, что Федор был прекрасен внешне и имел много талантов. Хорошо знал основы христианского учения. Проповедовал. Во время правления гонителя христиан царя Ликиния, Федор был арестован и брошен в темницу. После многочисленных пыток Стратилат скончался.

Известно, что в старину именно в этот день старались копать колодцы. Чтобы определить "правильное" место, к земле прикладывали сковороду. По тому, насколько сковорода запотела, делали выводы, есть ли под землей вода или лучше делать скважину в другом месте.

С Федорова дня начиналась так называемая "навозница" - время, когда вывозили навоз в поле удобрять землю.

Народные приметы 21 июня

Утренний гром - к ненастью. Грохочет в разных местах, значит похолодает и возможен град.

Много росы - к ясной погоде и хорошему урожаю конопли и льна.

Если облака вечером стали гуще и сменили цвет на свинцовый - ночью будет ненастье.

Птицы замолчали, значит через три часа начнется гроза.

Родившиеся 21 июня обладают даром искателя.

Что запрещено делать 21 июня

В этот день запрещено работать, убираться дома. Лучше в полном объеме воспользоваться официальным выходным днем и хорошенько отдохнуть перед рабочей неделей.

Нельзя ссориться и спорить, употреблять алкоголь.

Также нежелательно в этот день посещать кладбище. Для этого отведена родительская суббота накануне Троицы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с 21 июня в Украине ожидается теплая и солнечная погода.