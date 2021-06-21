Жара с кратковременными дождями: синоптики озвучили прогноз погоды на 22 июня

22 июня погода в Украине будет солнечной, однако на юге, в центре и на западе ожидаются дожди.

Об этом 21 июня в прогнозе сообщила синоптик Наталья Диденко.

В большей части областей средние температуры будут от +29 до +33 градусов.

На юге страны будет свежее, до +23 +29 градусов.

Сухо будет на севере и востоке страны, в остальных регионах пройдут кратковременные дожди.

В столице во вторник погода будет сухой и жаркой. В то же время воздух нагреет от +30 до +32 градусов.

Карта: УГМЦ

Напомним, что 19 июня вблизи Одессы пронесся впечатляющий смерч.

9 июня под Мариуполем на дороге Мариуполь-Мангуш произошло ЧП: образовавшийся неподалеку от дороги 40-метровый смерч повредил автомобиль, который проезжал мимо.