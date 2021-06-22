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Какой праздник 22 июня: народные приметы и запреты

Какой праздник 22 июня: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

Во вторник, 22 июня, почитается память святителя Кирилла Александрийского, архиепископа.

Кирилл родился в 376 году. В юности отправился в монастырь святого Макария и жил там в течении 6 лет. После - стал диаконом, активно занимался толкованием Священного писания и многих обратил в веру. Боролся с язычниками. После смерти патриарха Александрийского в 412 году Кирилл занял его место. Управлял церковью в течении 32 лет и умер своей смертью в 444 году.

Считалось, что именно с 22 июня запоздалые заморозки остаются позади, а лето окончательно вступало в свои права. После летнего солнцестояния, которое в 2021 году пришлось на 21 июня, дни постепенно начинают уменьшаться. В этот день было принято проводить разные обряды по задабриванию солнца, которое начинало напекать и влиять на урожай.

Народные приметы 22 июня

  • На Кирилла весна заканчивается, а лето начинается.

  • Рожь зацвела - пришла пора косить и сушить сено.

  • Родившиеся 22 июня обладают неизмеримой силой и обычно доживают до старости. В качестве талисмана прекрасно подойдет сердолик.

Что запрещено делать 22 июня

  • В этот день нужно воздержаться от работ с растениями. Пересадки и посадки неблагоприятны.

  • Не стоит ни с кем делиться своими планами. Верили, что задуманному не суждено будет сбыться.

Ранее "Телеграф" писал, что с 23 июня в Украине ожидается умеренно теплая погода.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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