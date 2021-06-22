Сырники - самое популярное блюдо: какие рецепты чаще всего искали украинцы в Google

За время пандемии коронавируса, когда украинцы начали проводить больше времени дома, их кулинарные "пристрастия" изменились вместе с привычным ранее способом жизни. Видимо за время дома многие решили усовершенствовать свои познания в кулинарии и приготовить что-то новенькое.

Борщ, домашние вареники, пельмени, окрошка и салат Оливье видимо уже поднадоели, и в ход пошли новые блюда.

Как показывает статистика Google Поиска в Украине - за последний год среди украинцев самым популярным кулинарным поисковым запросом стал рецепт сырников. На втором - блины, и закрывает тройку "лидеров" - солянка.

Также, отметим, что самым популярным салатом стал "Цезарь", пирогом - тертый пирог, а тортом – "Наполеон". Среди напитков популярностью пользуются молочный коктейль и коктейль Маргарита.

"Телеграф" предлагает Вам ознакомиться с несколькими рецептами вкусных сырников: