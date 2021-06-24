Жара, дожди и бури: народный синоптик рассказал, какой погоды ждать в июле

В Украине погода в средине лета будет разнообразной - местами жаркой, и в то же время с большим количеством осадков.

Об этом 23 июня в комментарии ТСН сообщил народный синоптик Леонид Горбань.

Согласно прогнозу специалиста, в июле в стране ожидается множество дождей и бурь. Также в средине лета возможны аномально жаркие дни.

Так, по расчетам синоптика начало месяца будет дождливое, с 4 по 8 июля ожидается аномальная жара, а с 11 по 12 июля возможны дожди с бурями. В свою очередь 16-17 июля в стране ожидаются осадки, а с 18 по 28 июля будет жарко, а 25 июля возможны грозы и бури, 30 июля ожидаются дожди.

Напомним, что ранее "Телеграф" решил собрать топ советов, от том, как пережить жаркую погоду.