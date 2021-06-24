Первая помощь при тепловом ударе: инструкция и полезные советы (инфографика)

Знойная жара продлится до конца этой недели, но жгучее солнце бывает очень коварным.

"Телеграф" подготовил инструкцию, как не стать жертвой теплового удара.

Первыми признаками теплового удара считаются тошнота, головокружение, потеря ориентации, покраснение лица, отдышка.

Если вы почувствовали подобные симптомы, то лучше перебраться в тень. Если это случилось с другим человеком, то его также лучше перенести в тень. Пострадавшего нужно положить горизонтально и поднять ноги. Расстегните одежду, ремень. Охладите голову. Побрызгайте холодной водой на лицо. И вызывайте скорее скорую. Подробнее о мерах помощи – в инфографике.

Отметим, ранее "Телеграф" писал о том, как уберечься от молнии и составил подробную инфографику полезных рекомендаций.