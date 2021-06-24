Скачать
Четверг, 24.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Как получить "бэби-бокс" или компенсацию за него: пошаговая инструкция
Как получить "бэби-бокс" или компенсацию за него: пошаговая инструкция
В оккупированном Луганске загадочно умер митрополит: подозревают убийство
В оккупированном Луганске загадочно умер митрополит: подозревают убийство
Обстрелов все больше: ситуация на Донбассе продолжает накаляться
Обстрелов все больше: ситуация на Донбассе продолжает накаляться
С автоматами и спецназом: в Киеве - масштабные обыски по делу Медведчука, улики ищут даже у тещи (фото, видео)
С автоматами и спецназом: в Киеве - масштабные обыски по делу Медведчука, улики ищут даже у тещи (фото, видео)

Погода на День Конституции: Укргидрометцентр дал прогноз

Погода на День Конституции: Укргидрометцентр дал прогноз
Обновлено 12:59 Сегодня Телеграф

Украинцы уже вторую неделю кряду будут наслаждаться удлиненными выходными по случаю праздника. Накануне Дня Конституции в Украине несколько похолодает, как рассказали "Телеграфу" в Украинском гидрометеорологическом центре.

По прогнозу метеорологов, в ближайший уик-энд в Украине ожидается постепенное ослабление жары.

Так, в субботу, 26 июня, похолодание почувствуют в западных областях, поскольку туда поступят прохладные воздушные массы родом из Атлантики. Температура воздуха снизится на 2-5 градусов и составит в этой части страны 23-29 градусов тепла. Кроме того, в субботу на западе Украины возможны кратковременные дожди и грозы.

"К 2100 году прибрежная территория Украины может быть частично затоплена": эксперт по вопросам климата Евгения Засядько

"В воскресенье и понедельник эти прохладные воздушные массы охватят и остальную территорию Украины. Соотвественно жара ослабнет в большинстве областей", - сообщили в Укргидрометцентре.

Дневные максимумы температуры 27 и 28 июня будут достигать 24-29 градусов тепла. Кроме того, в воскресенье и понедельник существует высокая вероятность кратковременных дождей, а еще местами ожидаются грозы.

Напомним, в понедельник, 28 июня, украинцы отмечают День Конституции. Этот день является официальным государственным выходным. Поэтому в этот понедельник украинцы будут иметь дополнительный выходной. "Телеграф" подготовил инфографику о том, как будут отдыхать украинцы в июне 2021 года.

Как ранее сообщал "Телеграф", Укргидрометцентр дал прогноз погоды на текущую неделю и сообщил о первых теплых ночах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
Просмотры: 136

Все по теме:

День Конституции, Погода, Погода в Украине, Прогноз погоды, Погода на выходные.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Британия отпустила жесткую пощечину Кремлю": генерал дал оценку инциденту с эсминцем "Дефендер" в Черном море
02 "Всегда рады услужить": посол Швеции оценил юмор украинских болельщиков
03 Евро-2020: кто с кем сыграет в 1/8 финала
04 Выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020 породил массу мемов (фото)
05 Украина вышла в плей-офф Евро-2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На границе с Украиной вводят новые карантинные правила: подробности
На границе с Украиной вводят новые карантинные правила: подробности
Подростков охватил очередной челлендж из TikTok: страдают автомобилисты по всей Украине (видео)
Подростков охватил очередной челлендж из TikTok: страдают автомобилисты по всей Украине (видео)
Украинские курорты захватили опасные водоросли и морские блохи: что там сейчас происходит (фото)
Украинские курорты захватили опасные водоросли и морские блохи: что там сейчас происходит (фото)
&quot;За стойкой сидели стажеры&quot;: вскрылись новые детали скандала с невылетом пассажиров МАУ
"За стойкой сидели стажеры": вскрылись новые детали скандала с невылетом пассажиров МАУ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь