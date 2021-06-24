Погода на День Конституции: Укргидрометцентр дал прогноз

Украинцы уже вторую неделю кряду будут наслаждаться удлиненными выходными по случаю праздника. Накануне Дня Конституции в Украине несколько похолодает, как рассказали "Телеграфу" в Украинском гидрометеорологическом центре.

По прогнозу метеорологов, в ближайший уик-энд в Украине ожидается постепенное ослабление жары.

Так, в субботу, 26 июня, похолодание почувствуют в западных областях, поскольку туда поступят прохладные воздушные массы родом из Атлантики. Температура воздуха снизится на 2-5 градусов и составит в этой части страны 23-29 градусов тепла. Кроме того, в субботу на западе Украины возможны кратковременные дожди и грозы.

"В воскресенье и понедельник эти прохладные воздушные массы охватят и остальную территорию Украины. Соотвественно жара ослабнет в большинстве областей", - сообщили в Укргидрометцентре.

Дневные максимумы температуры 27 и 28 июня будут достигать 24-29 градусов тепла. Кроме того, в воскресенье и понедельник существует высокая вероятность кратковременных дождей, а еще местами ожидаются грозы.

Напомним, в понедельник, 28 июня, украинцы отмечают День Конституции. Этот день является официальным государственным выходным. Поэтому в этот понедельник украинцы будут иметь дополнительный выходной. "Телеграф" подготовил инфографику о том, как будут отдыхать украинцы в июне 2021 года.

Как ранее сообщал "Телеграф", Укргидрометцентр дал прогноз погоды на текущую неделю и сообщил о первых теплых ночах.