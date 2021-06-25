Количество смертей пошло на спад: свежие данные по коронавирусу в Украине на 25 июня

На утро пятницы, 25 июня в Украине зафиксировано 876 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, что на 61 случай меньше, чем сутки раньше. Причем из них детей - 36, медработников - 32.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (196), Запорожской (72) Днепропетровской (63), Харьковской (56) и Донецкой (53) областях.
В последние трое суток наблюдается снижение количества летальных исходов от COVID-19. Так, за 22 июня этот показатель был равен 70, на 23 июня - 58, на 24 июня - уже 53.
госпитализировано - 489 человек;
летальных исходов - 53;
выздоровели - 2405 человек;
методом ПЦР - 19481 человека,
методом ИФА - 9160 человек,
экспресс-тестами - 17079 человек.
заболело - 2232790 человек;
выздоровели - 2160137 человек;
летальных исходов - 52 234;
проведения ПЦР-тестов - 10759153.