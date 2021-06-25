Количество смертей пошло на спад: свежие данные по коронавирусу в Украине на 25 июня

На утро пятницы, 25 июня в Украине зафиксировано 876 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, что на 61 случай меньше, чем сутки раньше. Причем из них детей - 36, медработников - 32.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (196), Запорожской (72) Днепропетровской (63), Харьковской (56) и Донецкой (53) областях.

В последние трое суток наблюдается снижение количества летальных исходов от COVID-19. Так, за 22 июня этот показатель был равен 70, на 23 июня - 58, на 24 июня - уже 53.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 489 человек;

летальных исходов - 53;

выздоровели - 2405 человек;

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 19481 человека,

методом ИФА - 9160 человек,

экспресс-тестами - 17079 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2232790 человек;

выздоровели - 2160137 человек;

летальных исходов - 52 234;

проведения ПЦР-тестов - 10759153.