"Ходячая реклама "зеленой власти": в Ивано-Франковске напали на скандального блогера и активиста (видео)

На скандального журналиста и блогера Руслана Коцабу напали, когда он возвращался из Ивано-Франковска в Киев.

Об этом рассказал сам блогер, опубликовав фото из больницы в Facebook.

По словам блогера, на него напала группа неонацистов.

Это произошло в 00:30 в пятницу, 25 июня, на перроне железнодорожного вокзала Ивано-Франковска.

"Сейчас я, облитый зеленкой пацифист и телеведущий,- как ходячая реклама "зеленой власти" перед годовщиной Дня Конституции", - поделился своим видением ситуации журналист.

Напомним, что Коцабу задержали в феврале 2015 года после того, как блогер распространил обращение об отказе от мобилизации. Его обвиняли по ч.1 ст.111 (Государственная измена) и ч.1 ст.114-1 (Препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других воинских формирований) УК Украины. Ивано-Франковский городской суд не увидел в действиях подсудимого государственной измены, но квалифицировал их по ст.114-1 УК Украины (Препятствование законным действиям Вооруженных сил Украины в особый период). После обжалования приговора Апелляционный суд Ивано-Франковской области полностью оправдал Коцабу и признал его невиновным. Прокуратура обжаловала это решение в ВССУ.